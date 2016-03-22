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Dünya

Trump: ABD Başkanı seçilirsem ilk iş İran anlaşmasını feshedeceğim

"Obama İsrail'in başına gelen en kötü olay"

22 Mart 2016 09:11

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adaylarından milyarder işadamı Donald Trump, Başkanlık görevine seçilmesi halinde ilk iş olarak İran'la varılan nükleer program anlaşmasını feshetmek olacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Washington'da Musevi lobisi AIPAC'ta bir konuşma yapan Trump, "Birinci önceliğim tam bir felaket olan İran anlaşmasını ortadan kaldırmak olacak" diye konuştu.

Uzun süredir iş dünyasında olduğunu ve pek çok anlaşma yaptığını söyleyen Trump, "Ama size bir şey söyleyeyim, bu anlaşma hem Amerika, hem İsrail hem de bütün ortadoğu için tam bir fiyasko" dedi.

 

İran'la anlaşmayı yapan ve Tahran'ın nükleer programı yüzünden uygulanan yaptırımları kaldıran ABD Başkanı Barack Obama'yı da hedef alan Trump, Obama için "İsrail'in başına gelen en kötü olay" olarak niteledi.

Trump sözlerine "İran'ın terör ağını tamamen çökerteceğiz. Güçlü ve büyük bir ağları var ama biz daha güçlüyüz" diyerek devam etti ve Beyaz Saray'ı dostlarına baskı uygularken, düşmanlarını ödüllendirmekle suçladı.

 

Obama - Netanyahu gerginliği

 

İran'la yapılan nükleer program anlaşması ABD ile İsrail arasındaki ilişkilieri son dönemlerin en kötü noktasına taşımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü, ABD Başkanı Obama için 'Yahudi düşmanı' nitelemesini yapmıştı.

Mart ayı başında ikili ilişkileri gözden geçirmek için Beyaz Saray'dan İsrail Başbakanı'na bir davetiye gönderilmiş ancak Netanyahu Obama ile görüşmeyi reddetmişti.

 

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