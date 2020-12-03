Trump, 46 dakika boyunca kanıt sunmadan seçimlerde hile yapıldığını iddia ettiği bir video yayınladı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu hayatımda yaptığım en önemli konuşma olabilir" diye başladığı ve 46 dakika boyunca kanıt sunmadan seçimlerde hile yapıldığını iddia ettiği bir video yayımladı.

Beyaz Saray'daki "Diplomatik Oda"da kaydedilen videoda Trump, ABD seçim sisteminin "koordine bir saldırı altında" olduğunu söylerken bir kez daha seçim sonuçlarıyla oynandığını iddia etti.

"Bunu yapmaktaki amacı sadece bana oy veren 74 milyon Amerikalının oyunun hakkını vermek değil" diyen Trump, "Bunu halkın bu seçime ve gelecekte yapılacak seçimlere inanabilmesi için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Facebook ve Twitter, Trump'ın 46 dakikalık video açıklamasına uyarı ekledi.

Geçen günlerde Associated Press'e konuşan Adalet Bakanı William Barr, "Hâlâ seçim sonuçlarını değiştirecek seviyede bir hile tespit etmedik" dedi. Adalet Bakanı, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve avukatların gelen şikayetler kapsamında yaptığı incelemelerde ciddiye alınacak bir kanıt bulmadığını ifade etti.

3 Kasım seçimlerinde Joe Biden 81 milyon oy alarak rekor kırdı. Trump ise 74 milyon vatandaşın oyunu aldı. Bideni 306'ya 232 Seçmenler Kurulu oylarıyla ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Trump, geçiş döneminin başlatılmasına izin verse de sonuçları tanımadı. ABD Başkanı'nın yasal girişimleri istediği sonuçları henüz vermezken birçok kilit eyalet sonuçları resmileştirdi.

Biden, 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralacak.