Trump, 2024'te aday olacağına bir kez daha sinyal verdi; "Ancak bir doktordan gelecek kötü haber engel olabilir"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde aday olmasını engelleyecek tek durumun “doktordan kötü bir haber” olabileceğini söyleyerek, aday olacağına dair açıklamalarına bir yenisini ekledi.

The Hill’de yer alan habere göre eski ABD Başkanı, katıldığı programda sucununun 2024’te aday olmasına neyin engel olabileceğine dair sorusuna “Sanırım, bir doktordan gelecek kötü bir haber olabilir” dedi.

Trump’ın eski basın sekreteri Sean Spicer daha önce 2024’te yeniden aday olma konusunda sorulan soruya “Evet, bu işin içinde” demişti. Spicer, Trump’ın yeniden aday olma isteğinin “Biden’ın göç gibi konularda adımlarını izledikten sonra arttığını söylemişti.