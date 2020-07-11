Trump 2020 kampanya çalışanı: Maske takanlarla alay ediliyor, takmaman için baskı yapılıyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyasında görev yapan bir çalışan, kampanya merkezinde maske takanlarla "alay edildiğini" ifade etti.

Politico'ya konuşan Trump 2020 kampanyası kaynağı, Virginia'daki kampanya merkezinde yeni tip Koronavirüs pandemisi hakkında sıklıkla şakalar yapıldığını ve tehditin "ciddiye alınmadığını" ifade etti. Kaynak, ofiste çalışanlara "maske takmamanın kabul edilebilir olduğunun söylendiğini" aktardı.

Kampanya çalışanı, "Maske takarsan seninle alay ediliyor. Takmaman için baskı yapılıyor" diye konuştu. Çalışan, basına sızmasının önlenmesi için kampanya çalışanlarının hasta biriyle temas ettiklerinde bir birine söylenmemesinin öğütlendiğini de belirtti.

Dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bahsi geçen kampanya merkezinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Çekilen fotoğrafta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve kimsenin maske takmadığı görülüyordu. Bahsi geçen fotoğraf kısa süre içinde Pence'in sosyal medya hesaplarından silindi.

Trump 2020 Kampanya Sözcüsü Tim Murtaugh, iddiaları yalanlayarak çalışanlarını korumak için "alınabilecek her önlemi aldıklarını" ifade etti.

Başkan Trump'ın kamuya açık yerlerde maske takmaması ABD'de tartışma konusu olmuştu.