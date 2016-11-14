Trump: 2-3 milyon kişiyi ülkeden göndereceğiz

Başkanlık seçimini kaznadıktan sonra ilk televizyon röportajını CBS kanalıyla yapan Trump, seçim kampanyası vaatlerini yerine getireceğini sinyalini verdi. Trump, ABD'de 'belgesiz göçmen' statüsündeki 2-3 milyon kişiyi sınırdığı edeceğini söyledi.

Trump, ülkeden gönderilecekler arasında önceliğin "sabıka kaydı bulunanlar, uyuşturucu satıcıları ve silahlı çete mensuplarının" olacacağını vurgularken, "Bunların sayısı belki 2 milyon hatta 3 milyon bile olabilir. Bunları ülkeden göndereceğiz ya da hapse atacağız" dedi.

Trump'ın bunu yapabilmesi için sınırdışı sürecini yönetecek bir birime ihtiyacı var. Danışmanları, son günlerde bunun gerçekleşebileceğine dair öngörüleri geçiştirmekle meşguldü.

Cumhuriyetçi lidere bir başka tartışmalı seçim vaadi Meksika sınırına duvar örme projesini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği de soruldu. Trump buna, projenin devam ettiğini fakat sınırın tamamen duvardan oluşmayacağını, bazı bölgelerin çit ile kapatılacağını kaydetti. Ülkede belgesiz yaşayan suça karışmamış diğer göçmenlerin durumunun da duvar tamamlandıktan sonra gözden geçirileceğini belirtti.

Trump'ın milyarlarca dolar harcayarak hem toplu sınırdışı hem de duvar projelerini hayata geçirmesi mümkün. Ancak kendi partisinden bile bu projelere itirazların yükseldiği bir ortamda bunu nasıl yapacağını zaman gösterecek.

Trump, kampanya sürecinde Başkan Barack Obama'nın getirdiği afl yönetmeliklerini iptal etme vaadinde bulunurken, daha sıkı göçmen yasalarını hayata geçirme sözü verdi.