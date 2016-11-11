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BBC Türkçe

Trump - Obama buluşmasından 5 garip fotoğraf

Beyaz Saray'da gerçekleşen Donald Trump - Barack Obama buluşmasında iki taraf da birbirlerine yönelik hoşnutsuzluklarını gizleyemedi.

11 Kasım 2016 06:39

Donald Trump, Başkan Barack Obama'yı Beyaz Saray'da ziyaret ederken iki tarafın da hoşnutsuzluğu ifadelerine yansıdı.

Seçimden önce Trump Obama'yı "tarihteki en kötü başkan" olarak tanımlarken Obama da Cumhuriyetçi adayın Beyaz Saray'a uygun olmadığını ifade etmişti.

Trump, Hawaii doğumlu Obama'nın doğum sertifikasının meşruiyetini sürekli olarak sorgulamış, Obama ise bu yüzden Trump ile dalga geçmişti.

İkili Oval Ofis'te bir saatten uzun süren görüşmelerinin ardından basının karşısına geçtiklerinde birbirlerine yönelik açıklamalarını geride bırakıp birlik mesajları vermeye çalıştı.

Fakat kameralar farklı bir hikaye gösteriyor.

 

 

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