TRT'ye 'Alevi toplumu alaya alınamaz' cezası



Radyo Televizyon Üst Kurulu, bugün, kamu yayını yapan TRT'ye, Alevi toplumunun hassasiyetleri çerçevesinde Ak Partili üyelerin büyük bölümünün de katıldığı ve Türk siyaset ile yayıncılık tarihine not düşülecek bir ceza verdi. Sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun TRT Müzik kanalında anlattığı bir Temel fıkrası nedeniyle TRT Müzik kanalı ceza aldı. TRT kamu kuruluş olduğu için ceza kararı, bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a gönderildi.

Aydın Hasan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, RTÜK'ün üst kurul toplantısı dün yapıldı. Saat 10.30 gibi başlayan toplantı, akşam saatlerinde sona erdi. Toplantıda, YSK'nın ilan ettiği seçim takvimi çerçevesinde televizyon kuruluşlarınında yapılan ihlaller ele alındı. Bunun yanı sıra RTÜK izleme ve değerlendirme birimininin diğer yayınlarla ilgili raporları da toplantıda değerlendirildi. Bunlardan biri, sanatçı Işın Karaca'nın TRT Müzik kanalındaki Başucu Şarkıları programı idi. Bu programa katılan Mustafa Topaloğlu bir fıkra anlatmıştı. RTÜK yetkilileri, bugün tartıştıkları o fıkrayı mealen şöyle anlattı:

"Temel ile İdris Alevi olma kararı almış. Bir Dede bulmuşlar. Ona danışmaya gitmişler. Önce Temel içeri girmiş. Dede, Temel'e sormuş, (Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da kim öldürdü?) Temel ( Bilmiyorum) deyince Dede (Hazreti Hasan'ı kim öldürdü?) diye sormuş. Temel yine (Bilmiyorum) demiş. Temel dışarı çıkınca İdris'e (İki adam ölmüş cinayeti bize yıkmaya çalışıyorlar) demiş..."

RTÜK'ün toplantısında, mealen ifade edilen bu fıkra değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda TRT Müzik kanalına ceza verilmesi kararı alındı. Karara AKP'li üyelerin çoğu da katıldı. Karara sadece RTÜK Başkanı Davut Dursun'un muhalefet ettiği belirtildi. Karar oyçokluğu ile alındı. TRT kamu kuruluşu olduğu için karar, TRT'nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı'na (Bülent Arınç) gönderildi. RTÜK kaynakları, bu kararın TRT tarihinde ve Alevi toplumu açısından önemli bir ilk oluşturduğunu ifade etti.

Ceza, RTÜK yasasının 8. maddesinde şu hüküm çerçevesinde verildi:

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