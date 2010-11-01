-TRT'NİN PERSONEL SINAVIYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Haber-Sen Genel Başkanı Ali Yılbaşı, TRT'nin personel alımı için açtığı sınavla ilgili işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtıklarını bildirdi. Yılbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, TRT'nin 30 spiker, 13 muhabir, 15 müfettiş yardımcısının da aralarında bulunduğu toplam 220 yeni personel alımı için açtığı sınavı anımsattı. ''TRT'de 37'si stajyer olmak üzere toplam 190 spiker bulunduğunu, stajyer spikerlerin İbrahim Şahin'in Genel Müdürlüğü döneminde alındığını'' anlatan Yılbaşı, ''farklı kadrolarda olduğu halde spikerlik yapanların da eklenmesiyle sayının 200'ü geçtiğini'' iddia etti. Yılbaşı, şunları ileri sürdü: ''Deneyimli spikerlerini bir bir ekrandan çeken TRT yönetiminin amacının kadrolaşma olduğu açıktır. TRT'de 86'sı stajyer olmak üzere toplam 230 muhabir var. 86 stajyer muhabir İbrahim Şahin döneminde alındı. Farklı kadrolarda olduğu halde fiilen muhabir olarak çalışanları da eklediğimizde sayı 300'e yaklaşmaktadır. TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda 9 müfettiş yardımcısı 11 başmüfettiş görev yapmaktadır. 11 müfettiş yardımcısı İbrahim Şahin döneminde alındı. Başbakanlık Teftiş Kurulunda 22 başmüfettiş, 7 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısı görev yapmaktadır. Yeni alınacak müfettiş yardımcılarıyla birlikte TRT'deki müfettiş sayısı 34'e çıkacaktır. Asıl işi yayın olan TRT'de bu kadar müfettişe ihtiyaç yoktur. TRT yönetimi 220 kişi almak için sınav açtı ama bu sayı yedeklerle birlikte 400'ü aşacaktır. Çünkü İbrahim Şahin döneminde açılan sınavlarda asıl liste kadar yedek belirlendi ve yedeklerin tamamına yakın bölümü kadroya alındı.'' 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS'ye ilişkin ''kopya-soruların çalınması iddiaları'' ile ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, sınava ilişkin tereddütlerin en yetkili ağızlardan dile getirildiğini belirten Yılbaşı, ''Bu sınavla ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlanmadan, şaibeli sınavla personel alımı yapılamaz'' açıklamasında bulundu. TRT'nin, KPSS-B sınavına girenlerin müracaatlarını kabul ettiğini ifade eden Yılbaşı, stajyer spikerlik ve muhabirlik kadrolarının, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 2. maddesinin ''a'' fıkrasında tanımlandığı gibi ''özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan meslekler'' sınıfında olduğunu ve KPSS-A puanıyla personel alımı yapılması gerektiğini savundu. TRT'de, muhabir, spiker, prodüktör, kameraman, montajcı kadroları için açılan yazılı sınavı geçenlere eğitim verildiğini, sonra uygulamalı sınav yapıldığını anlatan Yılbaşı, ''TRT yönetimi, bu yöntemi AKP ve cemaat referansı ile gelenleri almak için uygulayacaktır'' iddiasında bulundu. Yılbaşı, şöyle devam etti: ''Başvurunun yalnızca internet üzerinden yapılabilmesi, birçok suiistimal olasılığını da beraberinde getirmiş, başvuruların kabul edilmesi sürecinin sadece elektronik ortamda ve birkaç kurum yöneticisi eliyle yürütülecek olması tereddütleri artırmıştır. Başvuru yapan adaylara, bu başvuruyu belgeleyebilecekleri hiçbir olanak sağlanmamıştır. Herhangi bir referans ya da kayıt numarası verilmemektedir. Daha önce yapılan iki sınavın sonucu bu iddiamızı kanıtlamıştır. Fiilen muhabirlik yaptığı halde ışıkçı, sesçi olarak kadroya geçen ve halen muhabirlik yapanlar bu usulsüzlüğün kanıtıdır. Personel alımı ile ilgili duyuruda parantez içinde 'prodüksiyon hizmetleri, ses, kurgu, ışık, grafik, teknik, farklı lehçeler ağırlıklı' yazılmasının gerekçesi de budur. Böylece, yapım ve yayın görevlisi olarak aldıkları personeli istedikleri zaman, istedikleri görevlerde çalıştırıyorlar.'' Daha önceki açıklamalarında, yürütmenin durdurulması ve bu şekilde personel alımının iptal edilmesi için yargıya başvuracaklarını bildirdiklerini hatırlatan Yılbaşı, ''TRT bildiğini okumaya devam etti. Biz de sınavla ilgili işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık'' ifadelerini kullandı.