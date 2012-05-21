'TRT'nin her kuruş harcamasını bilmeye hakkımız var’

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

CHP, TRT’nin dışarıya yaptırdığı yapımları masaya yatırdı. Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, “ TRT’nin bütçesinin yüzde 90’ı halktan bandrol ücreti ve elektrik faturaları aracılığı ile alınan yayın bedelinden oluşmaktadır. TRT’ye her ay yayın bedeli ödeyen yurttaşlarımızın, TRT’nin harcadığı her kuruşla ilgili olarak bilgi sahibi olma hakkı vardır” dedi.

CHP’li Erdal Aksünger, “Komedya Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi. Productt Prodüksiyon Film Yapım Limited Şirketi ve Siyah Beyaz Medya İletişim Hizmetleri Yayıncılık Yapım Reklamcılık Bilişim Ve Elektronik Ticaret Şirketlerine son 5 yılda hangi programlar yaptırılmıştır” dedi

Aksünger’in soruları şöyle:

-Komedya Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi. Productt Prodüksiyon Film Yapım Limited Şirketi ve Siyah Beyaz Medya İletişim Hizmetleri Yayıncılık Yapım Reklamcılık Bilişim Ve Elektronik Ticaret Şirketi 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında (her bir yılı ayrı ayrı belirtmek suretiyle) TRT kanallarında yayınlanan hangi programları yapmıştır?.

-Bu programlar hangi kanallarda, hangi gün ve saatlerde yayınlanmıştır?

-Bu programlar arasında hangileri canlı hangileri banttan yayınlanmıştır?

-Bu programlar kaç bölümdür (her biri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle), ilk yayın tarihi ve son yayın tarihi nedir?

‘İktisadiyyat programına bölüm başına kaç para ödeniyor’

-Bu programlara her biri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kaç lira ödenmiştir?

-Bu şirketlerden programların alımı hangi usulle yapılmaktadır?

-TRT-Arapça kanalında yayınlanan İktisadiyyat programı haftada kaç gün yayınlanmaktadır?

-İktisadiyyat programı bu güne kadar kaç bölüm yayınlanmıştır, bölüm başına kaç lira ödenmektedir?

-İktisadiyyat programı hangi prodüksiyon şirketi tarafından yapılmaktadır

'One Haber Ajansı’na üç haber programı için 48 milyon lira ödenmiş midir?'

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ise, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “ One Haber Ajansı’na üç adet haber programı için 48 milyon lira ödendiği doğru mudur” dedi.

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in soruları şöyle:

-2002’den günümüze TRT’nin tüm televizyon kanalları için toplam kaç program, film ve dizi satın alınmıştır? Bu dış yapımlara ödenen para yıllar ve program bazında kaç liradır?

-TRT’nin televizyon kanallarında yayınlanan ve Kurum dışından alınan programlar hangi yapım şirketlerinden alınmaktadır?

-2002’den günümüze TRT’nin televizyon kanallarında yayınlanan dış süresi (her kanal için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) ne kadardır, bu süre toplam yayının yüzde kaçını oluşturmaktadır?

-Basında çıkan haberlere göre One Haber Ajansı’na üç haber programı için 48 milyon lira ödendiği doğru mudur?

-One Haber Ajansı’ndan TRT toplan kaç program almıştır? Bunlar nelerdir? Bu yapımlar için TRT ne kadar ödemiştir?

-One Haber Ajansı’nın ortaklarının sahibi olduğu başka yapım şirketlerinden TRT program alımı yapmış mıdır, bu programlar nedir ve hangi şirketlerden almıştır?

-TRT’nin program yapımı ve yayınında çalışan kaç personeli vardır? TRT’nin iç yapımları TRT yayınlarının yüzde kaçını karşılamaktadır?

-2002’den günümüze TRT’nin iç yapımlarının toplam kanallarda yayınlanma süresi ne ve oranı ne kadardır?

-TRT’nin kendi yaptığı programlarda TRT personeli olmayan ekip ve dışarıdan çalıştırılan konuk, yorumculara 2002’den günümüze program başına, yıllara göre ve toplam ne kadar ücret ödenmiştir?