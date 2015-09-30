Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarından yapılan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) payı kesintisine ilişkin 28 Eylül Pazartesi günü yayınlanan duyuruda, bundan böyle TRT’ye elektrik faturalarındaki kayıp enerji bedelleri üzerinden pay verilmeyeceği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, EPDK'nın yeni uygulamasına gerekçe olarak Danıştay 13. Dairesi'nin, “Kayıp enerji bedelinden TRT payı kesilmez” şeklindeki EPDK kurul kararına ilişkin TRT’nin iptal talebini reddetmesi gösterildi.. Elektrik faturalarından kesilen TRT payının hesaplanmasında, bundan böyle kayıp enerji bedeli dikkate alınmayacak. Bunun sonucunda TRT’nin elektrik faturalarından aldığı pay yüzde 15-20 azalacak.

TRT payının iadesi mümkün

Diğer yandan Danıştay’ın aldığı karar sonrası, son 3 yıldır kayıp bedelleri üzerinden alınan TRT payının iadesi söz konusu olabilecek. TRT, elektrik üzerinden yalnızca 2013’te 800 milyon liraya yakın pay almıştı. Bunun yüzde 15-20’ye yakın kısmının kayıp enerji bedeli üzerinden hesaplanan tutardan oluştuğu ifade ediliyor.

Tüketici derneği temsilcileri, 2011 Ocak ayından 2015 Ağustos ayına kadar olan kısmın iade edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ancak geriye dönük fazla alınan bedellerle alakalı henüz söylenen birşey yok. Tüketiciler ilgili kurumlara başvuru yapıp alabilir. Buna göre TRT payı için TRT’ye başvurulması lazım. Aslında konu sadece TRT payıyla alakalı değil. Elektrik faturalarının üzerinden alınan belli fonlar bulunuyor. Bunlar enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim vergisi şeklinde. Bu zamana kadar bu fonların hesaplanması kayıp-kaçak ve aktif enerjinin toplamı üzerinden yapılıyordu. Bundan sonra sadece aktif enerji ile perakende satış hizmet bedeli üzerinden alınacak. Ancak kayıp kaçak bedeli perakende satış hizmet bedeline kıyasla daha yüksek olduğu için matrah da düşmüş olacak” dedi.