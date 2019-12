TRT'nin çizgi filminde Zaman reklamı

TRT Çocuk kanalında her sabah yayınlanan bir çizgi filmde Zaman gazetesinin reklamının yapılıyor



Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, TRT Çocuk kanalında her sabah yayınlanan ‘Ayı Paddington’ın Maceraları’ adlı çizgi filmde kahraman ayıcığın “Nerede benim Zaman gazetem”, “Zaman gazetesini ver bana” gibi sözlerle gazetenin reklamını yaptığını yazdı.



Semercioğlu bugünkü yazısında TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘Ayı Paddington’ın Maceraları’ adlı çizgi filmde “Ayı Paddington ne zaman bir gazete okuyacak olsa her seferinde ismiyle cismiyle “Zaman gazetesini ver bana” diye sesleniyor” dedi.



Semercioğlu, TRT’nin gizli-açık reklam yapmanın yasak olduğu televizyonda, belli bir görüşü temsil eden gazetenin reklamını gizli de değil, açık açık yaptığını iddia etti.