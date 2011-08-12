'TRT'nin böyle bir hakkı yok'

T24 - Tosun Paşa'yı keserek yayınlayan TRT'ye bir tepki de Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'nden geldi: ''Yayın hakkının TRT’de olması TRT ye filmlerin kısaltılarak gösterilmesi hakkını vermez. Esasen buna yapımcının da izin verme gibi bir hakkı yoktur...''



TRT'de sansüre uğrayan Tosun Paşa için sinemacılar bir araya geldi ve bir açıklama yaptı:



10 AĞUSTOS Günü TRT 1 Kanalında gösterime sunulan “Tosun Paşa” isimli sinema eserinin 20 - 25 dakika kısaltılarak gösterime sunulması bir sinema eserine karşı yapılacak büyük bir saygısızlık ve gerçekte 5846 Sayılı Kanun ile korunan eser sahibi manevi haklarının ihlali iken TRT yetkilileri tarafından gerekçe hakkında yapılan açıklamalar, devletin sinema sanatını kullanan bir kurumundan yapılması nedeniyle son derece vahimdir.



5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 16. Maddesi gereğince “yayım tekniği icabı zaruri görülen” hususlar hariç eserde hiçbir değişiklik yapılamaz. TRT tarafından işlenen eylem yasanın açık ihlalidir. AB müktesebatını kabul ederek eser ve eser sahiplerinin haklarının korunmasını tekeffül etmiş bir ülkenin devlet televizyonu tarafından yapılan işlem ülkemizin insanlarınca da hak edilemeyecek ağır bir hakaret kabul edilmelidir.



TRT Basın Müşaviri Birol Uzunay’ın “Tosun Paşa”nın sansürlendiği iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kullanmış olduğu; “Diğer programın yayına girmesi için orada 20-25 dakikalık bir sürenin kısalması gerekiyordu.” ve özellikle, “Yayın hakkı ve bütün uygulamalar bize ait.”



Sözleri anılan ihlalin bilerek ve kasten yapılmış olduğunu göstermektedir. Yayın hakkının TRT’de olması TRT ye filmlerin kısaltılarak gösterilmesi hakkını vermez. Esasen buna yapımcının da izin verme gibi bir hakkı yoktur. Yapılan bir eserin tahribatı niteliğindedir. Yasamızın münhasıran eser sahibine ait olan işleme hakkının özel olarak devredilmiş olması halinde dahi böylesine bir fiile müsaade etmemektedir.



SİNEMA MESLEK BİRLİKLERİ GÜÇ BİRLİĞİ olarak, bu tür ihlallere karşı eskiden olduğu gibi kayıtsız kalmayacağımızı ve hatta daha etkili şekilde karşı koyacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Atilla Engin(Biroy)

Hasan Özgen(BSB)

Galip Gültekin(Fiyab)

Yılmaz Atadeniz(Sesam)

Mehmet Güleryüz(Setem)

Zeynep Özbatur Atakan(Seyap)

İsmail Güneş(Sinebir)

Erdal Tusunel(Tesiyap)



