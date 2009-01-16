TRT'nin bir kamu kuruluşu olduğu unutulmamalıdır

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Tuncay Güney'in TRT'de yayına çıkartılmasını

eleştirerek, "TRT, bir kamu kuruluşu olduğunu unutmamalıdır. 'Yayıncılık yapacağız' diye

hukuk devletinin temellerine dinamit koymaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.





TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Şandır, Tuncay Güney'in TRT'deki bir programa

Kanada'dan katılmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Ergenekon davasının, yargı sürecinde olduğunu,

bu nedenle konuyla ilgili konuşulmasını doğru bulmadığını belirten Şandır, "Yargı sürecine herkes saygı göstermeli. Yargının sonucuna da herkesin saygı göstereceğini önceden belirtmeli ve güvenirliğine inancımızı devam ettirmeliyiz" dedi.



Şandır, yaşanan bazı olayları anlamakta ve kabullenmekte zorlandıklarını ifade ederek, "8 sene önce alınan bir ifadenin bugün basına dağıtılmasının gerekçesi ve faydası nedir? Hangi hukuk teamülüne girer? Kanun kaçağı olan bir kişinin TRT'de 4-5 saat programa çıkartılması da nasıl izah edilir? Buna anlamakta ve kabullenmekte zorlanıyoruz. TRT, kendinin bir kamu kuruluşu olduğunu unutmamalıdır. 'Yayıncılık yapacağız' diye hukuk devletinin temellerine dinamit koymaya kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da basın toplantısının ardından Güney'in, TRT'de programa alınmasını esprili bir şekilde, "TRT, Cemil Bayık'ın seçmen olmasını bir devrim olarak adlandırıp, bu seçmenin tercihinin AKP'den yana olması konusundaki ısrarının, devam edip etmeyeceğini sorarsa tarihi bir habercilik yapmış olur" diye değerlendirdi.