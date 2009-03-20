TRT’den yeni açılımlar

TRT tarafından Ermenice yayın yapacak bir radyo ile Farsça TV'nin hizmete girmesi planlanıyor.



Ermenice ve Kürtçe radyo kanallarının çalışmalarını sürdüren TRT, bu kanalları 2-3 ay içinde açmayı hedefliyor.



Değişik dillerde televizyon kanalları üzerindeki hazırlıklar da devam ederken, ilk olarak Arapça TV izleyiciyle buluşacak. Orta Doğu ülkelerine seslenecek bu televizyon kanalının 3 ay içinde yayına girmesi düşünülüyor.



Farsça televizyon kanalı projesi üzerinde de çalışılırken, bu kanalın hazırlıklarının bu yıl içinde tamamlanması ve gelecek yıl da faaliyetine başlaması TRT'nin hedefleri arasında yer alıyor.



TRT'nin, yerel televizyonların iş birliğiyle faaliyete geçireceği ''TRT Anadolu'' isimli televizyon kanalının yanı sıra, ''Tarım TV'' ismi verilen, tarım ve hayvancılıkla ilgili yayınlara ağırlık verilecek kanalın da çalışmaları sürdürülüyor.



''Tarım TV'' kanalının yılın sonuna doğru seyirciyle buluşması planlanırken, TRT'nin haber kanalı da Nisan ayında açılacak.



İngilizce haber yayımı yapılacak televizyon kanalının da gelecek yıl faaliyete girmesi düşünülüyor.



Orta Asya'ya seslenecek



TRT tarafından, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'daki izleyiciye seslenen televizyon kanalının ismi de yarın düzenlenecek galayla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, bakanlar ve üst düzey yöneticiler ile yabancı konukların da katılacağı galaya, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ev sahipliği yapacak.



Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'daki 27 ülkede yayın yapacak olan televizyon kanalının Türk dünyasından isimlere de yer vermesi planlanıyor. Ortak yayın saatlerinin yanı sıra, ülkelere özel yayın saatlerinin de yer alacağı televizyon kanalı ile Türkiye'nin tanıtım ve etkinliğinin artırılması ve Türk dünyası ile iş birliğinin geliştirilmesi amaçlıyor.



TRT'nin Türk dünyası ile hazırladığı yeni kanalın kapsamında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Suriye, Irak, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı yer alacak.



Yeni kanal, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yayın yapan ulusal kablo şirketlerinden de izleyiciye ulaştırılacak. Kanal için düzenlenecek galada, Tarkan da sahne alacak.



(AA)