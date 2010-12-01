-TRT'DEN SINAV İPTALİ ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - TRT'ye yapım ve yayın görevlisi alımı için yapılan yazılı sınav 18 Aralıkta yenilenecek. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasımda Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavdaki soru adedinin dağılımının, ilan edilen sınav konularının yüzde ağırlığı ile uygunluk göstermemesi nedeniyle yazılı sınavın iptal edildiği bildirildi. Evrak teslim ederek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavlarının Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çoktan seçmeli test şeklinde 18 Aralık Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beşevler/Ankara adresinde yeniden yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi: ''İptal edilen sınavda herhangi bir suistimal yoktur, sadece hassasiyet gösterilerek sınav konularının yüzde ağırlıklarının ilan edildiği şekliye yapılması istenmiştir. TRT'nin söz konusu yazılı sınavı, tarafsız üniversite tarafından yapılmaktadır. TRT yönetimi de sınav sorularını, tarafsız kurum olan üniversitenin sınavı yapmasından sonra öğrenmiştir.'' Açıklamada, adayların sınav başlama saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra gelenlerin sınava alınmayacağı bildirildi.