TRT'den seyirciye: Sanane gerizekali kiskanclik yapma i..e

T24 - TRT 1 kanalında yayınlanan Stadyum programına elektronik postayla soru soran izleyiciye TRT'den inanılmaz yanıtlar: "Sanane gerizekali kiskanclik yapma i..e"





Söz konusu yazışmayı BirGün yazarı İskender Gürdöl "TRT'den büyük ayıp!" başlığıyla köşesine şöyle taşıdı:

Bu hafta toplumda ve sporda ki şiddet olayları üzerine yazı yazmayı düşünüyordum. Fakat, bir internet sitesinde, aşağıda okuyacağınız haberi görünce paylaşmak istedim. Şiddet bu ülkede güncelliğini hiç kaybetmediği içinde o konuda haftaya yazmaya karar verdim.

Aşağıdaki metnin noktasına virgülüne dokunmadan sizlere yansıtıyorum.

Kıssadan hisse: Şiddet sadece fiziksel darbeyle oluşmaz... Ayrıca kazanç dengesizliği de cabası...



“TRT'nin kendilerine mail atan izleyiciye verdikleri cevap şaşkınlık yarattı.

22 Kasım 2010 akşamı TRT 1 kanalında yayınlanan Stadyum programına izleyiciler elektronik postayla soru sorarak katılabiliyor. Program sunucusu tarafından verilen elektronik posta adresine seyirci merak ettiği sorularını bu adrese gönderdi. İletide şunlar yazıyordu:

"Sorularımız Hakan Şükür'e...



Duyduk ki TRT'den Stadyum programı için her hafta 14 bin TL alıyormuşsunuz... Para da HSBC Bank İstanbul Bomonti şubesine yatıyormuş... Eğer böyleyse...

1-Bu kadar para size neden veriliyor? İçiniz rahat mı... Hayır yani dini bütün bir insansınız ya ondan diyoruz...

2-Bu ücretin vergisi ödeniyor mu? Yani TRT'deki çalışma statünüzün adı nedir?

3-Bu ücretin alınmasında malum cemaatinizin payı ve gücü nedir? Ya da cemaat bu olayın neresinde ne kadar vardır?

4-Toplamda 728 milyarlık bir tutar bir hayli iyi öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz?

5-Bakalım bu sorularımız bir cevap bulacak mı?

Bekliyoruz...

Sevgiler... Saygılar...

H.Günel"

Bu iletiye TRT'den gönderilen cevap şöyleydi: (Türkçe yanlışları TRT'ye aittir)

"Hayri bey hakan sukur geldikten sonra sponsorlugu gelirleri 10 kar artti bunuda yazsaydiniz ridvanlar m.denizliler 3er 5 er trilyon alirken musade ederseniz turk futbolunun en basarili ismida onlarin 6 da birini alsin cemaatle ne alakasi var ideolojik yaklastiginiz her halinizden belli"

TRT'den gelen bu cevaba karşılık Günel şöyle bir mesaj gönderdi:

"Sorun da bu ya... Bu kadar paraları Hakan Şükür, Denizli, Dilmen niye alır?...Neyin karşılığı bu paralar? Hangi işin? 17 milyon işsizin kıvranarak süründüğü bir ülkede üstelik... İdeoloji diyorsunuz... Bunun neresi ideoloji...? Üstelik ben hala sorularıma cevap alamadım... Sizin mailinizdeki savunma şuna benziyor biraz... Ağca katil ama başkaları benzer programlar yapınca suç değil, TRT yapınca suç... Böyle savunmadı mı TRT de kendisini?... Yuh olsun mu size, bana bizlere... hepimize... olsun mu? Hatta yazıklar olsun mu? Bence olsun..."

TRT'den ise bu maile şöyle cevap geldi:



"vicdani rahatmis arz talep meselesi ntv spor ve lig tv 3 katini veriyor gitmiyor hayri cim..."



Hayri Günel TRT'ye yine cevap yazmaya devam etti:



"Cevap bu öyle mi?... Bu kadar ayağa düştü yani Hakan Şükür... Böylesine orta malı oldu desenize... Bir de "Hayricim" değil "Hayri'ciğim" olacaktı yanılıyor muyum?... Laubaliliği ise hiç hesaba katmıyorum… Arz talep meselesi öyle mi…?"



Ve devlet kanalı TRT'den Günel'e şöyle bir cevap geldi:

"Sanane gerizekali kiskanclik yapma i..e seneyede 2 katini verecez rejiden yaziyoruz binlerce mail geliyor nede olsa turk futbolunun krali ve adami hakan var yayinda raitingler super sen bile seyrediyosun ya ayi"





İşte TRT'nin Hayri Günel'e verdiği nihai cevap böyleydi.

Kısacası Türkiye sonunda devlet televizyonundan "i..e" yanıtının verildiğini de gördü. “



