TRT’den 'Muharrem' sürprizi

Alevilerin TRT'den isteği var

Alevi dedeleri, ileri gelenleri oruç tutulacak 12 gün boyunca TRT ekranlarında olacak. Muharrem’in 10. günü üç cemevinden canlı yayın yapılacak .Aleviler, Hz. Ali’nin oğlu İmam Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi dolayısıyla Hicri takvimin birinci ayının ilk günü yani bugün 12 günlük matem orucuna başlıyorlar. TRT, oruç tutulacak günlerde Aleviler’e özel programlar yapacak. Alevilik’le ilgili belgeseller, dini programlar, Kerbela’nın Alevi mezhebindeki önemine ilişkin programların yanı sıra Alevi dedeleri ve akademisyenler Alevilik üzerine konuşup tartışacaklar.TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in verdiği bilgiye göre, "10 Muharrem" adlı 10 dakikalık program 12 gün sürecek ve iftar öncesi verilecek. "Acıyı bal eyledik", "Kerbela" adlı iki belgesel, 3’er bölüm olacak. Muharrem’in son günü yüzlerce Alevi sanatçının katılımıyla, Alevi-Bektaşi, Caferiler’in matem türkülerinin söyleneceği konser, 10 Ocak’taki Aşure Günü’nde TRT’den canlı yayınlanacak. 8 matem klibi de TRT’de gösterilecek. Sabah kuşağındaki "Gün be gün" adlı programa da her gün iki Alevi dedesi katılacak. Sekiz bölümlük, "Her gün Aşure" adlı program da ekranlara gelecek. Günlük rutin yayın akışının içine de Alevilerle ilgili haber ve programlar serpiştirilecek.Geçtiğimiz yıl 23 Kasım’da TRT Genel Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Şahin, Muharrem ayı atağı için "Bir yıllık rüyamdı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız’ın iki gün önceki ’TRT, Alevi izleyicilerin hassasiyetini neden hatırlamaz. Biz de günde bir saatlik yayın yapmak istiyoruz’ eleştirisi nedeniyle değil, bir yıldır bu programı düşünüyordum. Çalışmalarımız çerçevesinde üç büyük cemevindeki çekimleri de geçtiğimiz hafta bitirmiştik. TRT halkın televizyonu ve her kimliğe açık" dedi.Muharrem’in onuncu günü olan 7 Ocak’ta, TRT gündüz kuşağında Ankara ve İstanbul’daki üç büyük cemevindeki Alevi etkinliklerine canlı yayında bağlanacak. İstanbul Halkalı’daki Aşure Meydanı’nda toplanan binlerce Alevi, Caferi ve Bektaşi de gün boyu TRT ekranında olacak. Akşam ana haber bülteni de İstanbul ya da Ankara’dan seçilen bir cemevinden sunulacak.TRT ile Ermeni Devlet Televizyonu, beş ay önce işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre TRT 2009 Şubat’ında radyodan Ermenice yayın yapmaya başlıyor. Ardından TRT, Ermenice web sitesi açıyor ve bir yıl içinde Ermenice yayın yapan televizyon kanalını devreye sokmayı hedefliyor.