TRT'den Kürtçe canlı maç yayını

T24 - Türkiye'de ilk kez bir spor karşılaşması Kürtçe olarak canlı yayınlanacak. 1 Ocak'ta yayın hayatında birinci yılını kutlayacak olan resmi Kürtçe kanalı TRT Şeş, kurumun yayın haklarını aldığı Türkiye Kupası maçlarını naklen ekranlara getirecek



TRT Şeş, önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir ilke imza atacak. Türkiye Kupası maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin Kürtçe kanalında karşılaşmaları canlı yayınlayacak.

Teknik altyapı çalışmalarının hazırlığı sürerken, kanalda spor programı yapan ve iyi derecede Kürtçe konuşan Yılmaz Aslan karşılaşmaları sunacak. Diyarbakırspor elendiği için Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almıyor. TRT Şeş, kupada Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı Türkçe olarak naklen yayınlamıştı.



Birinci yılını kutlamaya hazırlanan TRT Şeş, futbol maçlarını Kürtçe yayınlamak için teknik çalışmaları başlattı. TRT Şeş'te, aynı zamanda spor programı yapan spiker Yılmaz Aslan, teknik altyapının oturtulmasının ardından maçları Kürtçe sunacak. TRT Şeş'in Koordinatörü Fethullah Kırşan, 'Şu anda TRT 1'le ortaklaşa canlı olarak Türkçe maç yayını sunuyoruz. Bu bir süre daha böyle gidecek. Maçların Kürtçe anlatılması için teknik çalışmaları başlattık. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra kanalımızda şu anda çalışan spiker arkadaşlar, maçları da Kürtçe anlatacak' dedi.



İlgi görüyoruz



Kanalla ilgili halktan çok olumlu yansımalar aldıklarını ifade eden Kırşan, 'Halktan aldığımız telefon, e-posta ve SMS'ler, yaptığımız yayınların oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Futbolla ilgili programlar büyük ilgi görüyor. Bu yıl futbol programlarımızda tanınmış eski futbolcuları da konuk etmeyi planlıyoruz. Bu futbolcular müsabakaları yorumlayacaklar. Görüşmelerimiz yakında başlayacak' diye konuştu.



Logo değişiyor



TRT Şeş'in yeşil, kırmızı ve maviden oluşan logosunun renkleri, 1 Ocak'tan itibaren değişecek. Yeni logoda, kırmızı ve turkuaz renkleri hakim olacak. Yeni yılda, kanalda haberler canlı sunulacak ve günde 4 haber bülteni yayınlanacak.