T24 LogoT24 Logo
Spor

TRT'den Kürtçe canlı maç yayını

Ocak'ta yayın hayatında birinci yılını kutlayacak olan resmi Kürtçe kanalı TRT Şeş'te,Türkiye Kupası maçları Kürtçe yayınlanacak

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Türkiye'de ilk kez bir spor karşılaşması Kürtçe olarak canlı yayınlanacak. 1 Ocak'ta yayın hayatında birinci yılını kutlayacak olan resmi Kürtçe kanalı TRT Şeş, kurumun yayın haklarını aldığı Türkiye Kupası maçlarını naklen  ekranlara getirecek


TRT Şeş, önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir ilke imza atacak. Türkiye Kupası maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin Kürtçe kanalında karşılaşmaları canlı yayınlayacak.
Teknik altyapı çalışmalarının hazırlığı sürerken, kanalda spor programı yapan ve iyi derecede Kürtçe konuşan Yılmaz Aslan karşılaşmaları sunacak. Diyarbakırspor elendiği için Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almıyor. TRT Şeş, kupada Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı Türkçe olarak naklen yayınlamıştı.


Birinci yılını kutlamaya hazırlanan TRT Şeş, futbol maçlarını Kürtçe yayınlamak için teknik çalışmaları başlattı. TRT Şeş'te, aynı zamanda spor programı yapan spiker Yılmaz Aslan, teknik altyapının oturtulmasının ardından maçları Kürtçe sunacak. TRT Şeş'in Koordinatörü Fethullah Kırşan, 'Şu anda TRT 1'le ortaklaşa canlı olarak  Türkçe maç yayını sunuyoruz. Bu bir süre daha böyle gidecek. Maçların Kürtçe anlatılması için teknik çalışmaları başlattık. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra kanalımızda şu anda çalışan spiker arkadaşlar, maçları da Kürtçe anlatacak' dedi.


İlgi görüyoruz 

Kanalla ilgili halktan çok olumlu yansımalar aldıklarını ifade eden Kırşan, 'Halktan aldığımız telefon, e-posta ve SMS'ler, yaptığımız yayınların oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Futbolla ilgili programlar büyük ilgi görüyor. Bu yıl futbol programlarımızda tanınmış eski futbolcuları da konuk etmeyi planlıyoruz. Bu futbolcular müsabakaları yorumlayacaklar. Görüşmelerimiz yakında başlayacak' diye konuştu.


Logo değişiyor 

TRT Şeş'in yeşil, kırmızı ve maviden oluşan logosunun renkleri, 1 Ocak'tan itibaren değişecek. Yeni logoda,  kırmızı ve turkuaz renkleri hakim olacak. Yeni yılda, kanalda haberler canlı sunulacak ve günde 4 haber bülteni yayınlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24