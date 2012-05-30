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Yaşam

TRT'den, Jehan Barbur'a 'kılık-kıyafet' engeli!

TRT'nin Arapça yayın yapan kanalında bir programa davet edilen Jehan Barbur, kılık kıyafet konusunda uyarılınca yayına katılmadı

30 Mayıs 2012 13:57

TRT'nin Arapça yayın yapan kanalında bir programa davet edilen Lübnan asıllı şarkıcı Jehan Barbur, kılık kıyafet uyarısı alınca yayına katılmadı.

Sesinin berraklığı ve sakinliğiyle dikkat çeken Lübnan asıllı şarkıcı Jehan Barbur'a şok! Ali Vatansever'in yönettiği 'El Yazısı' adlı filmde 'Aşk Bitti' isimli şarkıyı seslendiren ve Özen Yula'nın sahnelediği 'Şems Unutma'da rol alan Barbur; TRT'deki bir programda kendisine kıyafetiyle ilgili bir yaptırım uygulanmaya kalkışınca öfkesini Twitter'da dile getirdi. Barbur, "TRT kanallarından birine konuk olarak çağrıldım. Lakin kıyafetime dikkat etmem uyarısı geldiği için vazgeçtim. Kime hükmediyorsunuz acaba?" yazdı.


Masa örtülü önlem


Konuyla ilgili Radikal gazetesinin konuştuğu Barbur'un basın danışmanı Eda Bilgin, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"TRT'nin Arapça yayın yapan kanalından bir program için teklif geldi. Programın sunucusu, 'Kusura bakmayın. Arap yayını yapan bir kanalız. Birazcık kılık kıyafete dikkat edilirse, falan' dedi. Ben de bunun mümkün olmadığını, kılık kıyafete karışıldığı takdirde gitmeyeceğimizi söyledim. Gitarist Kemal Evrim Aslan'ın vokal arkadaşlarının omzuna da açık diye masa örtüsü örttüler. Biz de bunun uygun olamayacağını söyledik ve yayına çıkmadık. Kaldı ki, Jehan'ınki normal bir kıyafetti ve açık değildi. Daha ne giyeceğini bile görmemişlerdi." 

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