TRT'den 'İsrail'in başkenti Kudüs' krizine ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü adlı yarışma programında Kudüs'ün İsrail'nin başkenti olarak gösterildiği iddia edildi. TRT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "İddialar asılsızdır" dendi.

TRT, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde artan ve bilinçli olarak tasarlandığını düşündüğümüz asılsız iddialarla Türkiye’nin ekranı TRT’ye zarar verme çabaları ve artan ‘Kudüs’ hassasiyeti üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştır. TRT ‘Kudüs’ konusunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır. Bu çerçevede, TRT kanallarında yer alan siyaset, iç-dış politika ve haber programlarında bu konu detaylı olarak işlenmiş, Türkiye’nin eleştirileri dile getirilmiş ve tepkiler ekranlara taşınmıştır."