TRT’den ‘Güney’ özrü

CHP milletvekilleri TRT Genel Müdür İbrahim Şahin’i eleştirdi. Şahin’in de Tuncay Güney yayınından dolayı, “Sayın Baykal’dan özür diliyorum” dediği belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; TRT’ye giden TBMM KİT Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, geçen günlerde CHP milletvekilleriyle görüşmeyen Genel Müdür İbrahim Şahin’i yüzüne karşı eleştirdi. CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Ergenekon soruşturmasının “firari şüphelisi” konumundaki Tuncay Güney’in canlı yayına çıkarılmasına, “Bakırköy’den birisini bulsaydınız daha tutarlı senaryo yazardı” diye tepki gösterdi. Şahin, “Sayın Baykal’dan özür diliyorum” dedi.



TBMM KİT Komisyonu’nun TRT Alt Komisyonu, önceki sabah TRT’ye giderek kurum hesaplarını yerinde inceledi ve Şahin ile görüştü. CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal, Güney’in TRT 2’deki canlı yayınının Baykal’a hakarete dönüştüğünü belirterek, TRT’yi kınadı. Baytok da, Güney’i kastederek, “Devletin yayın organı TRT’de, bir deliye demeç verdirildiğini” söyledi. TRT’nin bu yayını “reytingi artırdı” diye savunduğunu anımsatan Baytok, şöyle dedi: “TRT programı için söylenecek tek söz, rezil, kepaze bir program olduğudur. TRT, bu deli saçmalamalarına yer vermiştir. Eğer Bakırköy’e gidip, oradan seçme yapsalardı, reyting amaçlı, çok daha tutarlı senaryoları olan birilerini bulabilirdiniz.”



Baytok, reyting kaygısı olan TRT’nin, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasına yayınlarında niye hiç yer vermediğini de sordu.

Deniz Feneri konusuna değinmeyen Şahin, Güney’in Baykal’ı da hedef alan sözlerinin “canlı yayına müdahale edilemediği” için engellenemediğini söyledi.

Canlı yayınların bu tür riskleri bulunduğunu belirten Şahin, “Ben, bu yüzden Sayın Baykal’dan özür diliyorum” dedi.

TRT’nin artık gerçek habercilik yaptığını ve bunun reytingleri artırdığını savunan Şahin, “Ben, bu yayın için soruşturma başlatsam, hiçbir zaman böyle bir yayıncılık başarısı sağlanamaz” diye konuştu.