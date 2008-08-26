TRT'den Eurovision açıklaması

TRT'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye adına yarışması için "Hepsi grubu ve Gökhan Özen'e teklif götürmediği" bildirildi. TRT'den yapılan yazılı açıklamada, TRT'nin, 18-19 Mayıs 2009 tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 54. Eurovision Şarkı Yarışması için sanatçı tespiti konusunda titiz çalışmalar yaptığı belirtildi.

Geniş bir sanatçı listesinin oluşturulduğu, bu listeyi inceleyen uzmanların da çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Bugüne kadar 2009 Eurovision Şarkı Yarışması için hiçbir sanatçıya teklif götürmeyen TRT, Hepsi grubu ve Gökhan Özen'e herhangi bir teklif götürmemiştir" denildi.

