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Spor

TRT'den Daum'a yorumculuk teklifi

Alman teknik adama haftada bir gece yorum yapması için 300 bin Euro teklif edildi. Almanya'ya gidiş, dönüş uçak biletleri de devletin kanalından.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Fenerbahçe ile yollarını ayıran Teknik Direktör Christoph Daum’a, yeni sezon öncesi TRT’den yorumculuk teklifi geldi. Sarı lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra medyaya çok fazla konuştuğu gerekçesiyle Fenerbahçe yönetimi tarafından uyarılan Alman hocanın peşine TRT düştü.


Daum’un önüne yıllık 300 bin Euro’luk bir sözleşme koyan TRT beklemeye geçerken, tecrübeli teknik adam şartları incelemek için süre istedi. Daum’un teklifi kabul etmesi halinde haftada bir gün yorumculuk yapacağı ve her hafta Almanya’dan gidip, dönüş uçak biletinin TRT tarafından kendisine tahsis edileceği öğrenildi.


F.Bahçe ne yapacak? Alman çalıştırıcı, Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda kendisine gelen teklifleri reddetmiş ve o dönemde Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ettiği için kameraların karşısına geçmemişti. Daum’un, şartları kabul etmesi halinde TRT ekranlarına çıkmasına Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu.


KİM HANGİ KANALLA KAÇA ANLAŞTI


LiG TV:  Şansal Büyüka - Mustafa Denizli İkili pazar akşamları Maraton programını yapacak. Denizli sezonluk 500 bin dolar alacak.


KANAL TÜRK: Erman Toroğlu Pazar ve Pazartesi akşamları yorumlarıyla futbolseverlerle buluşacak. 750 bin dolar alacak.


NTV:  Rıdvan Dilmen Tecrübeli futbol adamı maç günleri yorum yapacak. 5 yıllık anlaşma karşılığı 4 milyon TL kazanacak.. 


TRT Hakan Şükür 700 bin dolar karşılığı pazar akşamları ekranda olacak Milli maçı Toroğlu ve Çakar yorumlayacak.

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