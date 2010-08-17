-TRT'DEN ÇOCUKLARA ÖZEL RAMAZAN YAYINI ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Ramazan ayına özel programlar hazırlayan TRT, minik izleyicileri için de ''Süper Ramazan'' adlı çizgi filmi ekrana getiriyor. Çocuklara çeşitli hikayeler üzerinden mizahi bir dille Ramazan ayında yaşanan değişiklikleri ve güzellikleri anlatmayı amaçlayan çizgi film, Ramazan süresince yayınlanacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 8-10 yaşlarında Ramazan adlı bir çocuğun maceralarını anlatan, özgün karakterler ve mekanların kullanıldığı ''cut-out'' tekniğinde hazırlanan çizgi film, 90 saniyelik 10 bölümden oluşuyor. ''Süper Ramazan'' isimli çizgi karakterin yaşadığı olayları, Ramazan ayında yakın çevresindeki insanların sıkıntılarını giderme çabasını konu alan çizgi film, 4-11 yaş arası çocuklara hitap ediyor. Çizgi roman tutkunu olan, hikayelerdeki kahramanlarla kendini özdeşleştiren Ramazan'ı ''Süper Ramazan'' olmasına götüren süreç şöyle gelişiyor: ''Annesinin pide alması için fırına gönderdiği Ramazan, kuyrukta beklerken kafasına pide fırınında kullanılan küreğin sapı çarpınca bayılır. Ayıldığında ise kendini Ramazan ayında insanların sıkıntılarını gideren onlara yardım eden süper kahraman olarak bulan Ramazan'ın öncelikle bir kostüme ihtiyacı vardır. Uzun çalışmalar sonucu kendine bir kostüm hazırlayan Ramazan, iri çerçeveli gözlüklerini de çıkardığında şehrin en karizmatik süper kahramanı oluverir. Kılık değiştirdiği için kimse onu tanımaz. Ramazan'ın ailesi ve arkadaşları onun oynadığı bu oyunun farkındadırlar, fakat onu üzmemek için ses çıkarmazlar. Çevresine sakarlıklarıyla zarar vermesine rağmen herkes onu çok sevmektedir.'' Ramazan ayında toplumda görülen değişiklikleri, güzellikleri ''Süper Ramazan''ın sakarlığı, merakı ve sevimliliğiyle harmanlanmış hikayeler üzerinden mizahi bir dille anlatan çizgi film, Ramazan süresince TRT ekranlarında minik izleyiciyle buluşacak.