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TRT'den çizgi film açıklaması: Bölüm başı ücret 45 bin lira

TRT'nin çizgi filmler için 450 bin lira ödeme yaptığı belirtilmişti

27 Haziran 2016 20:09

TRT,  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu'na verilen bilgilerde bir yapımın bölüm başı ücretinin 45 bin lira olduğunun bildirildiği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz tarafından TBMM KİT Komisyonu'na verikeb bilgilerde bir yapımın bölüm başı ücreti sehven 450 bin TL olarak yer almıştır. İlgili rakam 45 bin TL'dir" 

   TRT’nin 13 kanalından biri olan TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi      filmlerin birçoğunun dış yapım olduğunu belirten CHP İzmir          Milletvekili Atila Sertel, çizgi filmlerin bölüm başı ücretlerinin        40 bin ile 450 bin lira arasında değiştiğini söylemişti.

http://t24.com.tr/haber/chpli-vekil-atilla-sertel-trt-cizgi-film-bolum-basina-450-bin-lira-oduyor,347342

 

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