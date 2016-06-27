TRT'den çizgi film açıklaması: Bölüm başı ücret 45 bin lira

TRT, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu'na verilen bilgilerde bir yapımın bölüm başı ücretinin 45 bin lira olduğunun bildirildiği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kurumumuz tarafından TBMM KİT Komisyonu'na verikeb bilgilerde bir yapımın bölüm başı ücreti sehven 450 bin TL olarak yer almıştır. İlgili rakam 45 bin TL'dir"

TRT’nin 13 kanalından biri olan TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi filmlerin birçoğunun dış yapım olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, çizgi filmlerin bölüm başı ücretlerinin 40 bin ile 450 bin lira arasında değiştiğini söylemişti.

http://t24.com.tr/haber/chpli-vekil-atilla-sertel-trt-cizgi-film-bolum-basina-450-bin-lira-oduyor,347342