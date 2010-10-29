TRT'den bir kanal daha: TRT 5 Anadolu

T24- TRT televizyon kanallarına bir yenisini daha ekledi. TRT'nin 14. kanalı olan TRT Anadolu, Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği (YBTB) işbirliği ile yayında.





TRT 5, 28 Ekim akşamı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılış ile yayın hayatına başladı.





Ulusal yayın yapacak ve yerel kanalların programlarını da yayımlayacak yeni kanalda müzik eğlence, eğitim-kültür, drama, dizi haber ve spor programları yer alacak.



Başbakan Erdoğan açılışın ardından yeni kanalın adının Anadolu olması atfen "Cumhuriyet ne kadar Çankayalının rejimiyse o kadar da Bahçesaraylının rejimidir" açıklamasını yaptı.







