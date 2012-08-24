TRT'den Alevi-Sünni sansürü!

TRT 1'de Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yayınlanan, yönetmenliğini Ezel Akay'ın üstlendiği "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filminin bir sahnesinin sansürlendiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan ünlü yönetmen Akay, TRT'nin sansürüne sert tepki gösterdi.

TRT 1'de 20 Ağustos gecesi yayınlanan "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" adlı filmde, Güven Kıraç tarafından canlandırılan Kadı Pervane ile Muhittin Korkmaz tarafından canlandırılan Eredna karakterleri arasında geçen diyalog "makaslandı."

'O işi ulumaya baktım...'

Başrollerinde Güven Kıraç'ın yanı sıra, Şebnem Dönmez, Haluk Bilginer ve Beyaz’ın oynadığı, yayınlandığı dönemde halkın büyük beğenisini kazanan filmin orijinalinde Kadı Pervane rolündeki Güven Kıraç, Muhittin Korkmaz Eredna'ya "Müslüman olmuşsun?" sorusunu yöneltince "Elhamdülilil" cevabını alıyor. Kadı Pervane ise "Elhamdülillah" diyerek Eredna'yı düzelttikten sonra "Alevi mi Sünni mi?" sorusunu yöneltiyor. Eredna ise "O işi ulemaya bıraktım, karar bekliyorum" cevabını veriyor.

TRT, yönetmene gerekçe bildirmeden filmden Kadı Pervane karakterinin "Alevi mi Sünni mi?" sorusunu ve Eredna karakterinin "O işi ulemaya bıraktım, karar bekliyorum" şeklindeki cevabını makasladı.

Akay: Utanç verici

Konuyla ilgili Hürriyet'ten Ali Örnek konuşan ünlü yönetmen Ezel Akay, filmine kendisine haber verilmeden müdahale edilmesi konusunda, "Bu utanç verici, sinema sanatı, sanat ve Türkiye adına, yaşadığımız çağ adına, her şey adına utanç verici" dedi.

Filmlere yalnızca ana telif sahibi yönetmenlerin müdahale edebileceğini hatırlatan Akay, "Yayıncı bir sahneyi uygunsuz buluyorsa, kurgu değişikliği için filmin yönetmenine danışmalıdır. Yönetmen bu değişikliği, uygun görüyorsa kendisi yapar. Yoksa izin vermezse de kanal filmi yayınlamama hakkına sahiptir. Ahlaklı kamu yayıncılığı bunu gerektirir. Çünkü sanat yaratıcısının ‘hassasiyetleri’ seyircinin ‘hassasiyetleri’nden daha önceliklidir…" dedi.

'Sansürün nedeni siyasi'

Akay, "Star TV’de de filmim yayınlandı. Orada da aynı şey oldu. Star TV bazı diyalogları argo bulduğu gerekçesiyle filmi kurgusu bozulacak kadar kırparak yayınladı. Eğer bana sorsalardı, ben onlara ek dublaj bile yapardım. Tüm TV kanallarının alışkanlığı bu... Ama TRT'nin böyle bir şey yapması çok daha ayıp… Çünkü benim kanalım, ben vergisini veriyorum, seyircisi benim" dedi.

İlk vukuat değil

2012 Londra Olimpiyatları'nın kapanış törenininde çalınan şarkılardan John Lennon'un "Imagine" (Hayal edin) adlı şarkısı TRT spikerinin sansürüne takılmıştı.

Şarkı çalmaya başladığında sözlerini Türkçe'ye çevirmeye başlayan spiker "ve din de yok" kısmına geldiğinde bu kısmı atlayarak bir sonraki bölüme geçmişti.