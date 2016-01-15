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TRT'deki programına son verilen Ceminay: 17-25 Aralık'a gönderme yapıldığını yapımcımın uyarısıyla anladım

"Bindiğim dalı kesecek kadar aptal değilim"

15 Ocak 2016 15:28

TRT FM'de Günaydın Türkiyem adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yapan ünlü radyo sunucusu Cem Ceminay'ın canlı yayın sırasında 17-25 Aralık'la ilgili 'ayakkabı kutusu'na gönderme yapan bir tweet'i okuduğu gerekçesiyle TRT'deki işine son verildi. Yaşananların bir canlı yayın kazası olduğunu belirten Ceminay, “17-25 Aralık'a gönderme yapıldığını yapımcımın uyarısıyla anladım. Bindiğim dalı kesecek kadar aptal değilim” dedi.

Canlı yayın sırasında 17-25 Aralık operasyonlarına gönderme yapan bir haberi okuduğu için programı bitirilen Cem Ceminay, yaşadıklarını hurriyet.com.tr'ye anlatı. Ceminay, yaşananların bir canlı yayın kazası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben siyasi kimliği olmayan biriyim. Siyasi konulara girmemeye özellikle dikkat ettim. Hiç taraf tutmadım, kimsenin adamı olmadım. İnsanlara hep pozitif enerji vermek istedim. Her şey çok güzel gidiyordu. "Sakınan göze çöp batar " derler ya işte tam da benim başıma gelen bu. “Garip ama gerçek” konulu haberleri okurken söz konusu olayı anlatmaya başladım. 17-25 Aralık'a gönderme yapıldığını yapımcımın uyarısıyla anladım. Sonra yayında "Siyasi içeriği varmış, düzelttim" dedim. Canlı yayın kazası oldu.

 

"Bindiğim dalı kesecek kadar aptal değilim"

 

“TRT her zaman hükümetlerin kanalı olmuştur. Bindiğim dalı kesecek kadar aptal değilim. Ben lise öğrencisiyken TRT'de program yaptım. Benim için özel bir yeri vardır. Kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Bu olay yüzünden TRT yöneticileri zor duruma düştü. Çok büyük baskı geldi. Bana programın bitirildiği bildirildi.

Ben sembolik bir ücret almama rağmen Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak bana büyük mutluluk vermişti. Çok üzüldüm.”

 

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