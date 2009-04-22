TRT'de ulusal günler temizliği

TRT’de bundan böyle, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi günlerde özel yayın yapılmayacak.



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), radyolarında ulusal bayramları içeren

özel gün ve haftalarla ilgili “özel yayın” uygulamasına son verdi. Habertürk gazetesinden Esra Yazdıç’ın haberine göre TRT’ye bağlı radyolarda ulusal günler için yayın düzenlemek programcının inisiyatifine bırakıldı. Özel gün yayınlarında, TRT’ye bağlı tüm radyolar ortak yayına geçip, farklı bölümleri yayınlıyorlardı.



TRT Genel Müdürlüğü’nün özel gün ve haftalara ilişkin “özel yayın talimatı” vermediği Radyo dairesi Başkanlığı, 2009 yılındaki hiçbir ulusal bayram için özel yayın yapmayacak. Geçen yıl özel kutlama anonsu ile başlattığı ve “Yaşasın 23 Nisan”, “Atatürk ve Çocuk”, “Ata’nın Işığında Eğitim” gibi programlarıyla “Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini” ön plana çıkartan kurum, artık ulusal günleri, var olan programların içinde, programcının isteğine göre düzenleyecek. Yani ulusal bayramlar programcının keyfine göre değerlendirilecek.



Geçen yıl özel kutlama anonsu ile açılan 23 Nisan özel yayınında “Yaşasın 23 Nisan”, “Uygarlık Yolunda”, “Atatürkçü Düşünce ve Çağdaşlaşma”, “Atatürk ve Çocuk”, “Ata’nın Işığında Eğitim” gibi 11 anlamlı program hazırlanmıştı. TRT Radyo-1’in bu seneki 23 Nisan yayın içeriğinde ise normal gün program akışı sürecek. 23 Nisan Perşembe günü yayınlanacak günlük program akışında “Atık servettir”, “Ekonomi Günlüğü”, “Din ve Ahlak”, “Spor Dünyası” ve “Can Eriklerinin Düşleri” gibi programlar yer alıyor.



10 Kasım için de geçerli



TRT’nin “özel program yapmama ve yayın akışı hazırlamama” uygulaması, 23 Nisan’ın ardından gelecek olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nü de kapsayacak.



