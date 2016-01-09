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TRT'de saatler içinde atama

TRT Haber Daire Başkanı İbrahim Eroğlu, Başkan Yardımcısı Kudret Doğandemir oldu

09 Ocak 2016 22:27

TRT'de görevden alınan Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı Nasuhi Güngör'ün ve Başkan Yardımcısı Tarık Akyıldız'ın yerine saatler içinde atama yapıldı. 

Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, TRT Haber Daire Başkanlığı'na, TRT'nin Brüksel muhabiri İbrahim Eroğlu atandı. Başkan Yardımcısı ise, Tarım Bakanlığı döneminde Mehdi Eker'in danışmanlığını yapan, AKP'den milletvekili aday adayı da olan, Kudret Doğandemir oldu.

TRT Haber ve Spor Dairesi'nin diğer Başkan Yardımcısı Serhat Akca ise görevinde kaldı. Akca, TRT Haber kanalı koordinatörlüğü'nün yanı sıra, Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcılığı görevine devam edecek.

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