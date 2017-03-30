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Medya

TRT'de propaganda konuşması yapacak partilerin, yayın zamanları kura ile belirlenecek

Kanal 1-22 Mart tarihlerindeki yayın akışında, HDP'ye yalnızca 1 dakika yer vermişti

30 Mart 2017 15:00

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), siyasi partilerin TRT'de yapacağı propaganda konuşmalarına ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle radyo ve televizyonlarda Anayasa değişikliğinin açıklanması ve tanıtılması amacıyla yapılacak konuşmalar 9-15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

YSK, radyo ve televizyon konuşma hakkını kullanabilecek olan siyasi partileri, TBMM grubu bulunan AKP, CHP, HDP ve MHP olarak belirledi. Bu siyasi partiler, radyo ve televizyonda konuşma yapma isteklerini en geç bugün saat 17.00’ye kadar YSK Başkanlığına bildirebilecek. 

Yarın kura ile belirlenecek

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuracak olan siyasi partilerin yayın zaman sıralamalarının yarın saat 15.00’de YSK toplantı salonunda ad çekme ile belirlenecek. Radyo ve televizyonlarda yapılacak propaganda konuşmaları ile ilgili uygulamaya ilişkin ilkeler, siyasi partilerin istekleri ve TRT olanakları göz önünde tutularak ad çekmeden sonra belirlenecek.

Siyasi partilerce televizyonlar yapılacak propaganda konuşmalarında Türk bayrağı ile YSK’nın belirlediği büyüklükteki parti bayrağı konuşmacının arkasındaki panoya veya ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak. Konuşmanın yapılacağı setin biçim ve rengi YSK’ca belirlenecek esaslara göre TRT tarafından hazırlanacak. 

TRT referandum çalışmalarında HDP'ye 1 dakika yer vermişti

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, referandum çalışmalarında AKP ve hükümet yetkililerine 2 bin 723 dakika, CHP’ye 216 dakika, MHP’ye 48 dakika, HDP’ye ise yalnızca 1 dakika yer veren TRT’yi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet ederek yaptırım uygulanmasını talep etti.

HDP, TRT haber kanalının canlı yayın, programlar ve haber bülteni sürelerinde Cumhurbaşkanı ve siyasi partilere yer verdiği sürelerle ilgili çalışma hazırladı.

Çalışmaya göre TRT’de 1-22 Mart tarihleri arasında yapılan program ve haber bültenlerinde cumhurbaşkanı toplam 1390 dakika, AKP ve hükümet yetkililerine 2 bin 723 dakika, CHP’ye 216 dakika, MHP’ye 48 dakika süre ayrılırken HDP’ye ise hiç yer verilmedi.

 


 

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