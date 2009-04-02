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TRT’de Kürtçe ve Ermenice radyo yayını başladı

Kürtçe televizyon kanalının ardından TRT'nin Kürtçe radyo yayını dün, Ermenice yayını bugün başladı.

02 Nisan 2009 03:00

Kürtçe televizyon kanalının ardından TRT'nin Kürtçe radyo yayını dün, Ermenice yayını bugün başladı.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kürtçe radyo yayını dün, "Türkiye'nin Sesi" radyosunda dil çeşitliliğine dahil edilen Ermenice radyo yayını ise bugün başladı.

Dün sabah yayına başlayan ve 24 saat kesintisiz dinlenilebilecek Radyo 6, FM bandından yayın yapan vericilerle antene ulaştırılacak.

"Türkiye'nin Sesi Radyosu" kapsamındaki Ermenice yayınlar ise TSİ sabahları 07.00-07.30, akşamları ise 18.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Radyo 6 ile "Türkiye'nin Sesi Radyosu" yayınları, TÜRKSAT uydusu ile internet üzerinden dinlenilebilecek.

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