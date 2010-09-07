-TRT'DE KADRO UNVANINI YÖNETİM KURULU SAPTAYACAK ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - TRT'nin personel yönetmeliklerinde yapılan bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle, asli ve sürekli hizmet kadrolarında görevli personele yönelik görevde yükselme sınavlarına tabi kadro unvanları daha önce genel müdür tarafından belirlenirken, artık yönetim kurulunca saptanacak. Değişikliğe göre, yönetim kadrolarında görev yapan personelin daha önce görev yaptığı şahsa bağlı kadro unvanlarına atanma hakları da saklı olacak. Görevde yükselme sınavına tabi kadro unvanlarına açıktan yeniden veya kurumlar arası naklen atama yapılamazken, ancak, anılan kadro unvanlarını daha önce kurumda elde etmiş olan personelin hakları muhafaza edilecek. Yönetmelikle birlikte, ekte bulunan, ''Asli ve Sürekli Hizmet Kadrolarında Görevli Diğer Personel'' kısmında bazı bölümlerde de değişiklik yapıldı. -YAZILI SINAV ZORUNLULUĞU- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle de giriş sınavında, yazılı sınav zorunluluğu getirildi. Kadroların özelliğine göre sınav şekillerinden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilecek.