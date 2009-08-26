TRT'de farklı dil ve lehçelerde reklam

TRT Reklam Yönetmeliği'ne göre, farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallar içinde o dil ve lehçede reklam yapılabilecek. Bu tür reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayımlanacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Kurumun radyo, televizyon ve diğer medya araçlarında yayınlanacak reklamlarda, kurum ile reklam veren müşterilerin uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Kurum, gerektiğinde reklam kabul etmeyebilecek. Kabul ettiği reklamın yayınını durdurabilecek veya yayından kaldırabilecek.

Kurum, reklam sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar uygulanmak suretiyle satabilecek.

Reklamlarda garanti, teminat veya aynı anlamı taşıyan başka sözler kullanıldığı takdirde, bu hususlarla ilgili belgelerin ibrazı şart olacak.

Reçete ile satışına izin verilen ilaçlar, alkollü içkiler, sigara ve tütünler, yapımı, sağlığı koruma standartlarına uymayan gıda maddeleri, eş bulma veya mektuplaşma kuruluşlarının hizmetleri ile benzeri ürün ve hizmetlerin reklamı kabul edilemeyecek.

Özel eğitim ve öğretim kurumlarının yaptıkları eğitim ve öğretimle ilgili olarak bu kurumların adını, adresini, ücretini, konusunu, programını, kurs ve öğretim devrelerini belirten reklamlar yalnız radyo yayınlarında yer alabilecek.

Televizyonda ise kurum adı verilmeden kitap, dergi ve basılı yayınlarının reklamları yapılabilecek. Reklamların türleri, yayın saatleri, başvuru yöntemleri ve kullanılacak tip formları, kategori fiyatları ve rating bazlı birim saniye ücretlerinin tespiti, her türlü indirim oranları, verilecek ajans komisyonu, risturn oranları, satış şartları, ödeme şekli ve süresi, teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa teminat miktarı, belli büyüklükte ve/veya kampanya şeklindeki reklam satışlarında uygulanacak ücret ile promosyon reklam süreleri, yayın yer ve saatleri Genel Müdür tarafından tespit edilecek.

Reklam tarifeleri kurumun internet sitesinde yayımlanacak. Ayrıca ajanslara ve reklam verenlere elektronik posta yoluyla bildirilecek.

Reklam sözleşmelerinde imza yetkileri Genel Müdür tarafından belirlenecek. Kurumun yurt dışına yönelik yayın yapan radyo istasyonları ve televizyon kanalları, internet, internet tv, mobil tv ile teleteks yayınlarında, yayının yöneldiği ülkelerin ve milletlerin özelliklerine göre yabancı dillerde reklam yayını yapılabilecek.

Farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallar içinde o dil ve lehçede reklam yapılabilecek. Bu tür reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayımlanacak. Kurum, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin alt düzenleme yayımlayabilecek.

Yönetmelikle, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlatılmış olan iş ve işlemler, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.