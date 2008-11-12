TRT'de 24 saat Kürtçe yayın

Yazar Fikret Bila, TRT'nin, yılbaşından itibaren bir kanalını Kürtçe yayınlara ayırmasının çok doğru bir karar olduğunu savundu. TRT'nin, yılbaşından itibaren sekizinci kanalında önce 12 saat daha sonra da 24 saat Kürtçe yayın yapacağını belirten Milliyet gazetesi yazarı Bila, aktüel bir kanal olarak planlanan TRT 8'de sadece haberler ve müzik değil diğer aktüel kanallarda ne tür programlar oluyorsa onların da bulunacağını yazdı.



TRT'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çok kısa süreli Kürtçe yayından hiç kimsenin memnun olmadığını ileri süren Bila, yeni yılda başlayacak Kürtçe kanalın ise hem süresi hem de içeriği bakımından, özellikle Güneydoğu'da yaşayan Kürt vatandaşların taleplerini daha fazla karşılayabileceğini kaydetti. Bila, "Buradaki amaç da kuşkusuz, özellikle Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımızın sadece ROJ TV'nin yayınlarıyla yönlenmelerinin karşısına bir alternatif çıkarmak. Ayrıca, böyle bir yayınla kültürel ihtiyaçların karşılanmasının hedeflendiği de açık.

Bütün bu yönleri dikkate alındığında, Türkiye'nin 24 saat Kürtçe yayına geçmesi doğru bir tutum olarak görülebilir" dedi.



Ancak, yayının TRT tarafından yapılacak olmasının eleştirileceğini savunan Bila, doğru olanın, TRT yayını sürse bile, özel televizyonlara da Kürtçe yayın olanağı tanınması olduğunu söyledi. Bila, "Nasıl, televizyonlar ve radyolar Türkçe yayın yaparken, RTÜK'ün koyduğu kurallara uymak zorundaysalar, bu zorunluluk Kürtçe yayınlar için de geçerli ve yeterli görülebilir. Özel kanallar da RTÜK Yasası'na bağlı olarak yayınlarını sürdürebilirler.

Bu yayınların yapılması, ROJ TV'nin yayınları karşısında ulusal birliği zayıflatan değil, aksine, aidiyet duygusunu güçlendiren ortak yönleri öne çıkaran sonuçlar doğurabilir" diye yazdı.

