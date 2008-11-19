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TRT'de 2 milyon YTL'lik yolsuzluk

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü çalışanlarının sağlık karneleriyle 2 milyon YTL'lik yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 18 kişi gözaltına alı

19 Kasım 2008 02:00

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü çalışanlarının sağlık karneleriyle 2 milyon YTL'lik yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 18 kişi gözaltına alındı.

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'nde son yıllarda aşırı ilaç harcamaları belirlenmesi üzerine, müfettişler geçen haziran ayında idari soruşturma başlattı. Müfettişlerin incelemelerin ardından, bazı TRT çalışanlarının ve yakınlarının sağlık karnelerine ve adlarına düzenlenen sahte heyet raporlarına yüksek fiyattaki kanser ilaçlarının yazılarak haksız kazanç elde edildiği saptandı.
İlaç yolsuzluğuyla ilgili incelemelerini sürdüren müfettişlere ifade veren TRT çalışanları, güvenlerini kazanan eczane sahibi D.B.'nin, ilaç almak için bıraktıkları sağlık karnelerini kullanmadıkları halde bilgileri dışında kanserli hastaların kullandığı ilaçları yazdığını öne sürdü.
Araştırmada, bu yöntemle kamu kurumunun 2 milyon YTL zarara uğratıldığı iddia edildi. Soruşturmanın başlamasından önce eczaneyi eşine devreden D.B.'nin, müfettişlere verdiği ifadede iddiaları doğrulayarak, tüm zararı faiziyle birlikte geri ödeme taahüdünde bulunduğu, daha sonra ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

Eş zamanlı baskınlar

Müfettiş incelemesinin ardından olayın bildirildiği savcılığın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Ekiplerin önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda, aralarında biri eski bölge müdürü 13 TRT çalışanı, eczane işletmecisi D.B. ve dört eczane çalışanın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda ele geçirilen çok sayıda kişinin sağlık karneleri ile evrakların da incelendiği kaydedildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü, ek gözaltı sürelerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceklerini belirtti.(DHA)

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