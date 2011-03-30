T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TRT'ciyiz diyerek para topladılar!

Bodrum'da kendilerini TRT Anadolu ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 3 belediye ile çok sayıda esnafı 'belgesel çekiyoruz' diye dolandırdı.

30 Mart 2011 03:00

T24 - Bodrum'da kendilerini TRT Anadolu ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 3 belediye ile çok sayıda esnafı 'belgesel çekiyoruz' diye dolandırdı. Sahte ekip, son 'çekimi'ne polis gelince yakayı ele verdi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Yalıkavak Belediyesi'ne önceki gün gelen üç kişi kendilerini TRT Anadolu televizyon kanalı ekibi olarak tanıtıp beldenin tanıtımı için belgesel çekeceklerini söyledi. 8 bin lira isteyen ekip, Yalıkavak Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Gökmen'e bu paranın bir bölümünü RTÜK'e ödeyeceklerini söyledi. Şüphelenen Gökmen, TRT'yi aradı. İsmini verdiği kişilerin burada çalışmadığını öğrenince jandarmaya bildirdi.

Gökmen ile buluşmaya gelen üç zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Bitez, Mumcular ile Turgutreis Belediyeleri ile çok sayıda vatandaşı bu yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların belediyelerden bin - 10 bin lira, esnaftan 500 - bin 500 lira arasında para topladıkları öne sürüldü.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24