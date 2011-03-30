TRT'ciyiz diyerek para topladılar!

T24 - Bodrum'da kendilerini TRT Anadolu ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 3 belediye ile çok sayıda esnafı 'belgesel çekiyoruz' diye dolandırdı. Sahte ekip, son 'çekimi'ne polis gelince yakayı ele verdi.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Yalıkavak Belediyesi'ne önceki gün gelen üç kişi kendilerini TRT Anadolu televizyon kanalı ekibi olarak tanıtıp beldenin tanıtımı için belgesel çekeceklerini söyledi. 8 bin lira isteyen ekip, Yalıkavak Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Gökmen'e bu paranın bir bölümünü RTÜK'e ödeyeceklerini söyledi. Şüphelenen Gökmen, TRT'yi aradı. İsmini verdiği kişilerin burada çalışmadığını öğrenince jandarmaya bildirdi.



Gökmen ile buluşmaya gelen üç zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Bitez, Mumcular ile Turgutreis Belediyeleri ile çok sayıda vatandaşı bu yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların belediyelerden bin - 10 bin lira, esnaftan 500 - bin 500 lira arasında para topladıkları öne sürüldü.





