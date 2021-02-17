TRT'ye çıkan Osman Öcalan hakkında AKP'den açıklama: Devlet terör örgütü mensupları arasındaki ayrışmaları kullanır

Abdullah Öcalan’ın mektubunun açıklandığı günlerde kırmızı bültenle arandığı iddia edilirken TRT Kürdi’ye çıkarılan Osman Öcalan hakkında AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Devlet elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır" dedi.

Meclis'te konuşan Yılmaz, "her ne zaman terörle ilgili bir konuşma olsa mutlaka, terörist başı Öcalan'ın 'tarafsızlık mesajı içeren mektubu' ile 'Kandil'i ve HDP'yi eleştiren Osman Öcalan'ın röportajının gündeme getirildiğini anımsatıp şu ifadeleri kullandı:

"Şunu çok açıklıkla dile getirmeliyim: Herkes bilir ki terörle mücadele eden devletin bir devlet aklı olmalıdır. Devlet elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır; bu, dünyanın her yerinde böyledir. Terörle mücadelede AK Parti hükûmetlerinin bir izahı vardır. Seçim öncesi böyle bir devlet aklının partiye zararı olabilir ancak 'önce milletim' diyen için partiye zarar gelmesinden çekinmez"

"TRT’den teklif geldi"

Osman Öcalan, yerel seçimler öncesi tartışma yaratan programa ilişkin, "TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi. İmamoğlu meselesini muhabir sordu. İmamoğlu gündemdeydi. Acil bir sorun olarak görüşümü dile getirdim. Kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük" demişti.