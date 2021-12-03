TRT World, Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Konseyi'ni karıştırdı

T24 Dış Haberler

TRT'nin İngilizce yayınlar yapan servisi TRT World, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında bir paylaşımda bulunurken Avrupa Birliği Konseyi ile Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ni karıştırdı.

TRT World, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Son Dakika: Türkiye, Avrupa Birliği Konseyi'ne Osman Kavala davası hakkında kararlar almaktan kaçınma çağrısı yaptı" yazdı.

İngilizcede Avrupa Birliği'nin kurumlarından olan AB Konseyi'ne 'European Council' diye hitap ediliyor.

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu, bu hafta Bakanlar Komitesi toplanan ve Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmamasını görüşen Avrupa Konseyi'nin ise İngilizce dilindeki resmi adı 'Council of Europe'.

Bazı Twitter kullanıcıları, TRT World'un kurumların İngilizce isimlerini karıştırdığına dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.