TRT ve AA'daki görevden almalar sonrası Arınç ve Akdoğan arasında gerginlik mi oluştu?

AKP’nin dünkü Meclis grup toplantısı, ilginç bir enstantaneye şahitlik etti. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ile Yalçın Akdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun salona gelişinden önce tartıştı.

Akdoğan’ın Bülent Arınç’ın yanına gelerek elini sıktığı ama Arınç’ın sinirli bir şekilde karşılık verdiği görüldü.

Bu arada ikili hararetli bir şekilde konuşurken Arınç’ın öfkeli olduğu gözlendi. Zaman'da yer alan habere göre, tartışmayı görenler, gerilimin sebebinin, son dönemdeki görevden almalar olduğu şeklinde yorum yaptı.

Yalçın Akdoğan, göreve gelir gelmez daha önce Bülent Arınç’a bağlı olan TRT, Anadolu Ajansı (AA) ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde (BYEGM) tasarruflarda bulundu.

Önce TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, ardından BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya ve son olarak da AA Genel Müdürü Kemal Öztürk görevden alındı.

3 isim de Arınç tarafından göreve getirilmiş bürokratlardı.

Yalçın Akdoğan ile Bülent Arınç, cumhurbaşkanı seçimlerinden önce de ‘yeni yetmeler’ polemiği yüzünden karşı karşıya gelmişti.