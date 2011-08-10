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Yaşam

TRT, Tosun Paşa'yı sansürledi mi?

Radikal yazarı Kaan Sezyum, bugünkü köşesinde pazar günü TRT 1'de yayınlanan...

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Radikal yazarı Kaan Sezyum, bugünkü köşesinde pazar günü TRT 1'de yayınlanan 'Tosun Paşa' filminin makaslanarak nerdeyse '55 dakikalık bir diziye' dönüştürüldüğünü ve Adile Naşit'li meşhur 'hamam' sahnesinin kesildiğini yazdı.

Kaan Sezyum'un Radikal'de yayımlanan (10 Ağustos 2011) bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:



"Pazar gecesi TRT 1'de Tosun Paşa vardı. Belki de Türkiye'de herkesin 'Çok iyi ve eğlenceli bir film' olduğu konusunda hemfikir olabileceği ender işlerden. Peki Tosun Paşa'nın TRT tarafından kesile kesile adeta 55 dakikalık bir diziye dönüşmesine ne demeli? Adile Naşit'in hamam sahnesini sen neden kesiyorsun, neden sansürlüyorsun ergenliğini yamuk yaşamış arkadaş? Hani başka bir ihtimal bulamıyorum. Adile Naşit'in o haline bakıp içinde kötü duygular uyanan insan zaten kötüdür. O insanı çoktan koyduğun kanunlarla/yasaklarla/coplarla yaratmışsın da hala o insanı sözde yaratmamak için palavradan bir çaba içindesin."


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