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Spor

TRT Spor'a gece yarısı operasyonu

TRT'nin, yayın hakları D-Smart'ta olan Galatasaray-Dortmund maçını TRT Spor'un internet sitesi üzerinden yayınlanması kanalda krize yol açtı

24 Ekim 2014 10:43

TRT Haber ve Spor Yayın Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör, yayın hakkı D-Smart'ta olan Galatasaray-Dortmund maçının TRT Spor'un internet sitesinde yayınlanmasının ardından operasyon başlattı. Gece yarısı TRT binasına giden Güngör, TRT Spor'un internet sitesinin sorumlusu Uğur Hamzaçebi'yi görevden aldı, 8 kişiye de soruşturma açtı.

Sabah gazetesinin haberine göre, TRT'nin, yayın hakları D-Smart'ta olan Galatasaray-Dortmund maçını TRT Spor'un internet sitesi üzerinden yayınlanmasının yankıları sürüyor.
Büyük şaşkınlık yaratan olayın ardından Twitter hesabından açıklama yaparak D-Smart'tan özür dileyen TRT Haber ve Spor Yayın Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör büyük bir operasyon başlattı.

 

8 TRT çalışanına soruşturma

 

Gece yarısı olayın meydana geldiği anda TRT binasına giden ve soruşturma başlatan Güngör, olayla ilgili 8 kişi hakkında soruşturma açarken, TRT Spor'un internet yayınlarından sorumlu olan Uğur Hamzaçebi'yi tedbir amaçlı görevden aldı.

 

 

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