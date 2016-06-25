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TRT Spor İstanbul'un Avrupa Yakası'nı ve Trakya'yı haritadan sildi!

TRT Spor'un 2016 Avrupa Şampiyonası için hazırladığı videoda İstanbul'un Avrupa yakası ve Trakya Bölgesi Türkiye sınırları dışında gösterildi

25 Haziran 2016 01:20

TRT Spor'un, Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için hazırladığı tanıtım videosunda İstanbul'un Avrupa yakası ile Trakya Bölgesi'nin Türkiye'ye ait olmadığı bir haritayı yayınladığı ortaya çıktı.

Aslında Trakya’nın silindiği harita Fransa’da yer alan EURO 2016’ya ilişkin bir müzede yer alan haritaydı. O haritaya İspanya-Türkiye maçı öncesi hazırlanan tanıtım videosunda da TRT ekranlarında yer verildi. 

Hata anlaşılınca video TRT Spor’un internet sitesinden erişime kapatıldı. 

 

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