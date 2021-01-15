Ocak ayının gelmesiyle transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Apollo Limassol forması giyen Atilla Szalai için girişimde bulunduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai için harekete geçti. TRT SPOR'a konuşan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Attila Szalai için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladık" dedi.

Macar Milli Takımı'nda da görev yapan 22 yaşındaki Attila Szalai de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor.

Stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.

Piyasa değeri 800 bin euro olan Macar oyuncunun 2023 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi var.