TRT, son 10 yılda 3.455 kurum dışı yapım satın aldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TRT’nin son 10 yılda iç ve dış yapımlara ne kadar yatırım yapıldığına dair soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TRT kanallarında 4.125 adet kurum içi yapım ve 3.455 adet kurum dışı yapıma yer verildiğini açıkladı. Bozdağ’ın yanıtı, kurumun kendi üretimi kadar dışarıdan da yapım satın aldığını ortala koydu.

TRT Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda programların öncelikle iç yapım olarak yapılıp yapılamayacağının değerlendirildiğini ifade eden Bozdağ, “Bu kapsamda, yayınlanan programların büyük bir kısmı iç yapımlardan oluşmakla birlikte global ölçekte yayın yapan TRT'de diğer ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere de başvurulmaktadır” dedi. Bozdağ, “TRT kanallarında 4.125 adet kurum içi yapım ve 3.455 adet kurum dışı yapım yaptırılmıştır. Kurum dışı yaptırılarak yayınlanmadan arşivde bekleyen yapım bulunmamaktadır. Ayrıca ödenek ve harcamalara ilişkin bilgiler her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında yer almaktadır” açıklamasında bulundu.

“'Yayınlanmayan yapım yok’ deniyor; 4.450.000 Avroluk yapım yıllarca yayına verilmedi"

Bozdağ’ın yanıtı değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TRT’nin ülkemizde en gelişmiş olanaklara sahip yayın kuruluşu olmasına rağmen 3455 adet kurum dışı yapım yaptırmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek şunları söyledi:

"TRT kurumunun yetişmiş kadrolarına ve olanaklarına rağmen kurum dışı yaptırdığı işleri ve halktan toplanan vergi gelirinin TRT yandaşına aktarımı kabul edilebilir bir durum değildir. Sayıştay raporlarında da kurumun kendi olanaklarının değerlendirilmesi gerektiği, farklı dönemlerdeki denetim raporlarında da yer almaktadır. Bakan Bozdağ yayınlanmayan kurum dışı yapım yok diyor, oysa “Kuşlar Bizim Gibi" dizisinin Toplam maliyeti 4.450.000 Avro. Bahse konu film tamamlanarak firması tarafından 31.07.2014 tarihinde TRT’ye teslim edilmiş ama yıllarca yayına verilmemiştir. Kurum dışı yapılan yayınların büyük bölümü kendi olanakları ile yapabileceği işlerdir. Daha uygun koşullarda yapım olanağı varken dış yapım almak tamamen incelenmesi gereken bir durumdur. TRT’de kurumda yetişmiş ve uzman kadroları yok ederek bu süreçler bilerek yaratılmıştır. Kurum dışı yapımlar içerik ve değer olarak tek tek incelenmeyi gerektirmektedir. Halktan isteğinin dışında kesilen vergilerle sağlanan gelirlerin böylesine değerlendirilmesi kamu vicdanında sorgulanacak bir durumdur. Yansız ve tarafsız yayından çoktan uzaklaşan TRT Kurumu, kurum dışından zorunlu olmadıkça alım yapmamalı ve yapılan çalışmalar yıllarca arşivlerde bekletilememelidir.”