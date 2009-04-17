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TRT Şeş'in yeni yıldızı Mardini

Rojin ile yollarını ayıran TRT Şeş yönetimi, Berdan Mardini ile anlaştı.

17 Nisan 2009 03:00

Rojin ile yollarını ayıran TRT Şeş yönetimi, Berdan Mardini ile anlaştı. Aslen Mardinli olan Diyarbakır doğumlu türkücü, hafta içi her akşam üzeri bir müzikli sohbet programında ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Mardini'nin programında Kürtçe bilmeyen sanatçılar da ağırlanacak. Kanalda Türkçe de konuşulmuş olacak. Rojin, geçtiğimiz günlerde TRT Şeş yönetimini ağır dille eleştirmiş ve istifa ettiğini söylemişti.

TRT ise yaptığı açıklamada çekimlere hiçbir gerekçe göstermeden gelmeyen Rojin'in işten çıkarıldığını ileri sürmüştü.

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