'TRT Şeş erken açılsaydı bu kadar insan ölmezdi'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, 'TRT Şeş, 2005'te açılmış olsaydı ne gerilla, ne asker, ne de polis, bu kadar insan ölmeyecekti' dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 2007 yılında Kurban Bayramı ve yeni yıl kutlamalarında Kürtçe bastırdığı afişleri şehrin değişik yerlerine astırdığı ve harcamaları da belediye bütçesinden harcadığı gerekçesiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşmada Baydemir hazır bulundu.



Mahkeme başkanının hakkındaki iddianameyi okumasının ardından savunmasını yapan Osman Baydemir, PKK'lılardan ‘gerilla’ diye söz etti. Baydemir, savunmasında şunları söyledi:



'Kürtçe afişi bilerek bastırdım'



“Ben Kürtçe, Türkçe afişi bilerek ve isteyerek bastırdım. Bununla da kalmayıp, 5 yıllık görev süremde halkın dil ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Ama bu benim hakkımdaki ilk dava değil, son dava da olmayacak. 21'inci yüzyılda bu davadan yargılanmak farklılıkları kabul etme anlayışıyla bağdaşmaz. Kürtçe de Türkçe gibi bu ülkenin gerçekliğidir. Sahip çıkılmalıdır, korunmalıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca, yasaklar maalesef büyük bedeller ödetti. Ancak pozitif gelişmelerde var. Bu Cumhuriyeti kuranların torunları olarak çocuklarımıza isim veremiyorduk. Oysa TRT, 24 saat Kürtçe yayın başlattı. 80 yıllık tabuların ortadan kalktığını görüyoruz. Belki benim gibiler yargılanmayıp ceza almasaydı, bedeller ödenmeseydi, talep olmasıydı, belki bunlar olmazdı. Ancak, bu televizyonu kuran bu hükümet ve İçişleri Bakanı benim, her konuşmamla ilgili müfettiş gönderiyor, uçak biletleri alınıyor harcamalar yapılıyor. Hem benim, hem de mahkemelerin zamanı alınmış oluyor. Bu nedenle savcı dava açmak zorunda kalıyor. Hükümet, komünizm gelse de biz getiririz anlayışıyla hareket ediyor. Oysa yaşamımın yüzde 60'ı Kürtçedir. Çocuğumla Kürtçe konuşuyorum. Konuşmasam asimile olacak. TRT Şeş, 2005'te açılmış olsaydı, ne gerilla ne asker ne polis, bu kadar insan ölmeyecekti. Ben dilimi kullandığım için kamu kaynaklarını kötüye kullanmıyorum. Bu iddia beni rencie ediyor. Aynı afişin Türkçe basılması zarar değil de Kürtçe basılması nasıl zarar oluyor? Tıpkı Türkçe gibi, Kürt diline de sahip çıkılması gerekir. Ama eğer bu suçsa, ben bu suçu işlemeye devam edeceğim.”



Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

