TRT, RTÜK’e şikâyet edildi

HDP, yasal olarak kamu yayıncılığı yapması gereken TRT’nin HDP’ye yönelik ayrımcılığı için RTÜK’e başvurdu.

dihaber'de yer alan habere göre, TRT Haber, 18 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında grup toplantılarının yapıldığı 6 haftada AKP'ye 283 dakika yer verirken, HDP’ye hiç yer vermedi.

HDP, TRT Haberin yanlı ve kendilerine fırsat eşitliği tanımadığı gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu. HDP Grup Başkanvekilleri Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu imzasıyla yapılan başvuruda, TRT’nin yayınlarının siyasi parti ve demokratik gruplarla ilgili tek yönlü ve taraf tutan, fırsat eşitliği ilkesini göz ardı eden, kamuoyunun özgürce kanaat geliştirmesini engelleyen nitelikte olmaması gerektiğine işaret edildi.

Başvuruda, TRT’nin bu ilkeleri çiğnediği ve kamu yayıncılığı yapmadığının altı çizilerek, 16 Nisan referandumunda TRT’nin takındığı tavra işaret edildi.

“TRT Haber Kanalı, aynı tutumunu referandum sonrası da sürdürmektedir” denilen başvuruda, “TRT Haber, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerden AKP, CHP ve MHP’nin TBMM Grup Toplantısı konuşmalarını canlı yayınlarken, Meclisin üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi’nin TBMM Grup toplantısı konuşmalarını canlı yayınlamayarak, yayınlarında HDP’ye fırsat eşitliği sağlamamakta, açıkça ayrımcılık yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

TRT Haber kanalının 18 Nisan 2017-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında partilerin meclis grup toplantılarına ayırdığı canlı yayın süreleri, TRT kurumunun HDP’ye uyguladığı ayrımcılığın, ambargonun, sansürün açık kanıtı niteliğinde olduğu belirtilen raporda, “Tüm yurttaşların vergileriyle finanse edilen ve kamu yayıncılığını eşit ve tarafsız yürütmesi anayasal bir zorunluluk olan TRT Haber Kanalı, canlı yayınlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sadece 3 siyasi parti varmış gibi davranmakta ikinci büyük muhalefet partisi olan HDP’yi adeta yok saymaktadır” denildi. Yapılan başvuruda ayrıca TRT Haberin grup toplantılarının yapıldığı 18 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasındaki yayın akışı ve partilere ayrılan sürelerde paylaşıldı. Buna göre, yayın akışları şöyle gerçekleşti:

18 Nisan 2017 tarihli grup toplantıları

AKP: 30 dk

CHP: 30 dk

HDP: 0 saniye

MHP: 30 dk

2 Mayıs 2017 tarihli grup toplantıları

AKP: 97 dk (C. Başkanının AKP'ye katılım töreni)

CHP: 0 saniye

HDP: 0 saniye

MHP: 37 dk

9 Mayıs 2017 tarihli grup toplantıları

AKP: 20 dk (Başbakanın savunma sanayi fuarı konuşması)

CHP: 37 dk

HDP: 0 saniye

MHP: 38 dk

16 Mayıs 2017 tarihli grup toplantıları

AKP: 56 dk

CHP: 35 dk

HDP: 0 saniye

MHP: 35 dk

23 Mayıs 2017 tarihli grup toplantıları

AKP: 23 dk (Başbakanın Gürcistan Başbakanı ile görüşmesindeki açıklamalar)

CHP: 49 dk

HDP: 0 saniye

MHP: 42 dk

30 Mayıs 2017 tarihli grup toplantıları

AKP: 57 dk

CHP: 40 dk

HDP: 0 saniye

MHP: 40 dk