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Spor

TRT rejisinden: Allah belanı versin Aziz!

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe camiasından özür diledi

26 Ağustos 2016 00:30

TRT Spor'un bugün saat 18.00'de ekrana gelen Spor Akşamı programında Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çeken bir olay yaşandı. Aziz Yıldırım'ın dün NTV ve NTV Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarla ilgili haber sunulurken, programdan bir bölüm ekrana getirildi. Ancak, haber kaseti ekrana ilk geldiği anda rejiden 'Allah belanı versin Aziz' şeklinde bir ses yükseldi.

Yaşanan olay sonrası canlı yayına bağlanan TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe camiasından özür diledi. 

Göka şunları söyledi: 

"Yaşanan bu durum, hiçbir TRT çalışanına mal edilmemelidir. Gereken soruşturma yapılacak .Bunlar yayın sırasında oluyor ama hakaret söz konusu olduğu için tekrar tekrar özür diliyorum. Alkollü olduğunu da duydum."

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