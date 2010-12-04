TRT Ramazan programlarına servet harcanmış

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT'nin Ramazan programlarına toplam 1 milyon 596 bin 600 TL harcandığını söyledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in TRT ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Çelik, son dönemlerde TRT kanallarındaki iç yapımların bitme noktasına geldiği iddiasını gündeme getirirken Arınç, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. TRT’nin kanal sayısının artmasıyla iç yapım sayısında da önemli artışlar yaşandığını dile getiren Arınç, "Kurumumuz yayınlarının büyük bir kısmını kendi iç yayınlarından karşılamaktadır. Kamu hizmeti yapan bütün yayın kurumlarında oldu gibi TRT’nin de yayınlarının tamamının kendi yapımlarından oluşması mümkün değildir. TRT’de kurum içi ya da kurum dışı her proje ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmekte, bu komisyonların yapımını uygun gördüğü projeler hayata geçirilmektedir" dedi.



2010 TAHMİNİ REKLAM GELİRİ 62 MİLYON 750 BİN TL









Arınç, TRT’nin son 5 yıllık reklam gelirleri hakkında da bilgi verdi. Buna göre TRT’nin 2006 yılında reklam geliri 40 milyon 839 bin 93 TL iken bu rakam 2007 yılında 34 milyon 315 bin 994 TL’ye düştü. 2008 yılında 37 milyon 550 bin 88 TL reklam geliri elde eden TRT, 2009 yılında 42 milyon 146 bin 496 TL gelir sağladı. Arınç, 2010 yılı tahmini reklam gelirinin ise 62 milyon 750 bin TL olduğunu bildirdi. Arınç’ın verdiği bilgiye göre 2006-2009 yılları arasında TRT’nin reklam gelirleri 121 milyon 56 bin 671 TL oldu.

RAMAZAN PROGRAMLARINA 1.5 MİLYON TL ÖDENDİ





Arınç, MHP’li Çelik’in Ramazan ayında yayınlanan programlar için ödenen miktara ilişkin sorusunu da yanıtladı. Arınç, 2010 yılı Ramazan ayında Kurum dışına TRT 1 Kanal Koordinatörlüğünce, AT Yapım’a ‘Ülke Ülke Ramazan’, VSG Reklam’a ‘Hasret Ramazan’, Televizyon Evi’ne ‘Anadolu’da Ramazanlar’, Karton Yapım’a ‘Süper Ramazan’, NTC Reklam firmasına ‘Metin Şentürk’le Ramazan Gecesi’, Eflatun Film Yapım Firmasına ‘Güzel Sözlerle Oruç’ programları yaptırıldığını ve bu programlar için 798 bin TL ödendiğini bildirdi.





Arınç TRT 1’in yanısıra TRT 6 Kanal Koordinatörlüğü’nce, Medyaradar firmasına ‘Günün Lezzeti’ ve ‘Şehir ve Ramazan’ adlı 30’ar bölüm program yaptırıldığını ve 225 bin TL ödendiğini kaydetti. TRT Avaz tarafından 37 Ekran Yapım’a ‘Komşuda Pişer’ adlı 5 dilde 29 bölümlük program yaptırıldığını ve 98 bin 600 TL ödendiğini kaydeden Arınç, yine TRT Arapça Kanal Koordinatörlüğünce de Yedirenk İletişim’e ‘Din ve Ahlak’, Ajans Y Medya Tanıtım’a ‘Minel Aşk’, Sinema Kent’e ‘Rahhal Ramazan’, Metropol Film Yapım’a ‘Yasemin’in Mutfağı’ ve Esen Prodüksiyon’a ‘Al Gözüm Seyreyle’, ‘Karagöz ve Hacivat’ programlarının yaptırıldığını ifade etti. Arınç bu yapımlara ise 445 bin TL ödendiğini bildirdi.



58 BELGESELE 15 MİLYON 522 BİN 799 TL ÖDENDİ









Arınç, yine TRT ile ilgili MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un soru önergesine verdiği yanıtsa ise İbrahim Şahin’in Genel Müdür olarak göreve başladığı 23 Kasım 2007 tarihinden itibaren TRT’nin yaptırdığı toplam belgesel sayısının 58 adet olduğunu ve bu belgesellere 15 milyon 522 bin 799 TL ödendiğini kaydetti. Arınç, soru önergesinde yer alan "AKP MKYK üyesi Ayşe Böhürler’in şehir belgeselleri yaparak TRT’den trilyonları aşan bir ücret aldığı doğru mudur?" şeklindeki soruya ise "Kurum dışı yapımlar olarak nitelenen ve anahtar teslimi olarak Kuruma teslim edilen program yapımcıları arasında önergede bahsedilen kişinin de ortağı olduğu bir firma bulunmaktadır. Söz konusu firmaya; halen TRT Arapça kanalında yayınlanan ‘İktisadiyat’ adlı stüdyo programı yaptırılmakta ve bölüm başına 8 bin 500 TL ödenmektedir" yanıtını verdi. Arınç, Kurumun farklı kanallarında günde ortalama 460 civarında program yayınlandığını ve bunların hepsinin TRT imkanları ile yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.



Arınç ayrıca, "Televizyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan teknik ve idari personel sayısı 235, Yapım Koordinatörlüğü’nde çalışan personel sayısı ise yapımcı, yönetmen, yapım yardımcıları ve büro personeli de dahil olmak üzere toplam 610’dur" bilgisini verdi.